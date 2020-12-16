影／鼻頭落石砸中民宅 73歲老太太 手部擦傷幸無大礙

新北市瑞芳區鼻頭一處山壁，昨天傍晚發生土石崩落，1戶民宅和1家潛水用品店被落石砸中受損，1名老婦人受傷。

昨天傍晚5點多，鼻頭路227號旁的山壁出現落石，警方獲報到場拉封鎖線，管制人員進出。這起意外造成兩間房子受損，73歲老婦人手部擦傷，幸無大礙。