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影／鼻頭落石砸中民宅 73歲老太太 手部擦傷幸無大礙
新北市瑞芳區鼻頭一處山壁，昨天傍晚發生土石崩落，1戶民宅和1家潛水用品店被落石砸中受損，1名老婦人受傷。
昨天傍晚5點多，鼻頭路227號旁的山壁出現落石，警方獲報到場拉封鎖線，管制人員進出。這起意外造成兩間房子受損，73歲老婦人手部擦傷，幸無大礙。
瑞芳區長施玉祥率工務課人員到場勘查，昨晚考量仍可能發生落石及天色昏暗，先安排民宅住戶撤離，暫住親戚家中，今天再到現場查看災情及民宅受損狀況。
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