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逐步建置2.0新站點 YouBike1.0預估2022年退場

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市交通局表示，預估YouBike2.0將於明年全數建置完畢，圖為2.0版微笑單車。聯合報系資料照
北市交通局表示，預估YouBike2.0將於明年全數建置完畢，圖為2.0版微笑單車。聯合報系資料照

北市YouBike2.0試辦計畫自今年1月15日開始啟動，北市議會交通委員會今審查明年預算，議員認為市府對1.0何時下架期程不清楚，恐造成民眾租還車不便，加上2.0單車太貴、功能內容不清楚等，因此擱置預算並要求交通局提報詳細汰換期程後再審。

北市交通局長陳學台表示，考量1.0轉換到2.0的過度期間，民眾還有1.0使用需求，到明年止保留400個1.0站點供跨市使用，但會在旁邊增設2.0車柱，若空間不夠則直接汰換成2.0，同時也會另增設500個2.0站點。另外，評估未來還會有增設、擴大地區服務的需求，保留300個站點於2022年陸續增設。

議員苗博雅質疑，若YouBike1.0與YouBike2.0相容，增設2.0新車柱在1.0車柱旁確實是最有效率的方式，但問題就是不相容，直接設置新的2.0車柱，騎出去恐找不到2.0車柱還車，盡快將1.0車柱汰換掉才是解決相容性的問題；另外，市府如今逐步汰換，究竟何時1.0全面退場，做到一個城市一個系統。

議員邱威傑表示，YouBike1.0車輛單價約1萬3000元，YouBike2.0車價為2萬3000元，1萬元的價差的理由為何要說清楚；議員黃郁芬則質疑，YouBike1.0單車與2.0有何不同、2.0是否可擴大服務地區及民眾數量。

對此，交通局表示，YouBike2.0站點及車柱預計明年就會全數建置完成，1.0車柱則最快於2022年汰換完畢，換言之，1.0將在2022年全面退場，目前市府將YouBike車站分為6組同時逐步汰換，較不會發生因相容性無法還車的問題。

針對YouBike2.0單車功能部分，交通局表示，YouBike2.0車輛嵌入原1.0車柱的電子機芯，讓車輛擁有GPS、多種支付功能、更容易調降座椅等，因此造價比YouBike1.0貴1萬元；但比較1.0單車1萬3000元及車柱3萬元造價，2.0車輛單價雖2萬3000元，但車柱僅5000元，以一組來講，2.0造價費用不會比1.0貴。

另外，汰換的1.0單車若還堪用，會優先讓市府各局處單位來做使用，或是維修後公開拍賣給有需要的其他縣市及民眾，其價格還在研議。但交委會最終決定先暫擱預算，並要求交通局解釋清楚單車費用、汰換期程、汰換後預估成效等再審。

YouBike 單車 北市

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