防大車擦撞行人 鼻頭隧道旁設路障步道

瑞芳區鼻頭隧道裡狹小的工程步道，因是龍洞至鼻頭的唯一通道，有些民眾會鋌而走險行走，因擔心大車擦撞行人意外，在還未有替代路線前，新北市議員林裔綺要求公路總局與瑞芳區公所改善隧道周邊安全，並隧道口完成設置水泥路障步道保安全。

新北市議員林裔綺表示，由於鼻頭步道遊客眾多，假日遊客車輛一位難求，許多民眾會把愛車停放在鼻頭隧道另一頭的龍洞，再沿隧道走去步道，但台二線車快危險，九月多實地現勘，隧道護欄也有多處撞凹，為此要求有關單位在今年改善隧道內燈光環境，還有隧道口的護欄設置，以免部分遊客冒險而發生意外。

鼻頭里長王坤吉表示，感謝林議員多次辦理會勘爭取，當地居民也相當擔心遊客及車輛造成的亂象，引發危險，目前隧道內除了燈光改善，還有藍白條紋的新彩繪，水泥路障也設在隧道口一邊，並將草皮鋪上碎石防滑，改善安全；而目前台二線往鼻頭漁港方向，近期也在實施道路拓寬工程，將原本單線道變為兩線道，不僅會車更方便，未來也讓遊覽車迴轉更順利。