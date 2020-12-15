貢寮老街鋪面終「平整」 長者出入保安全

貢寮老街曾因鋪面凸起、磁磚濕滑，容易發生事故，在新北市議員林裔綺、當地里長及公所等單位爭取經費改善下，今年11月終於改善完工，鋪面變得相當平整，就連銜接民宅騎樓的高低差也都鋪平，搭配壓花地坪、街燈呈現出新氣象，更守護了偏鄉長者的出入安全。

新北市議員林裔綺表示，貢寮老街的鋪面問題十幾年沒有更修，包括街口銜接台二丙線的斜坡容易滑倒，地面因不同材質膨脹形成凸起，也常使得機車摔倒，為此服務處多次辦理會勘，希望不只是改善凸起鋪面，更能將老街環境整體改善，首要重點便是「平整」，鋪面已在十一月完工，今(15)日特別前來關心施作狀況。

貢寮里長楊張翠華表示，貢寮老街的改善項目，包括街口較窄的前130公尺設黃色高壓地磚，房屋密集，宛如清幽小徑，後端440公尺則是黑白相間的壓花地坪，不過分突出的色調，形成分明開闊的視野，在地民眾用路時更覺得平整舒適。

貢寮區公所民政課長陳偉誠表示，目前因為連續下了近一個月的雨天，鐵柵欄水溝蓋有需要部份增加，而較窄路段的抿石子溝蓋，因為透水材質較脆弱，容易受輾壓而變形，近期公所也會再做更換補強，老街整體改善計劃總經費668萬元，目前34支新街燈已架設好，還有牆面彩繪與接下來將完工的淡蘭古道意象，期盼成為貢寮老街新特色，待天氣好時，民眾能多前來逛逛欣賞。