為消防救災盡心力 汐止保興宮捐車、住警器

汐止區宮廟做愛心不落人後，在上個星期拱北殿捐車給消防隊之後，福德祠保興宮今(15)日捐贈一台災情勘查車及1000顆住宅用火災警報器給消防第六大隊，希望為消防救災盡一份心力。

土地公廟做愛心，新北市政府消防局在汐止福德祠保興宮舉辦「捐贈災情勘查車、救災器材及住宅用火災警報器捐贈典禮」，現場包括汐止區長陳健民、警義義消都到場，一行人先上香團拜，儀式開始，新北市消防局主秘陳國忠也特別感謝民間力量，捐車捐器材，對消防救災的付出。

新北市消防局主秘陳國忠表示，第六大隊的轄區包含汐止區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、石門區等8個行政區，大部分屬於偏鄉、地域位處偏遠且交通狀況不便，這次捐贈的災情勘查車及救災器材將有助於載運消防人員及強化搶救效能，於第一時間抵達救災現場並完成人命搶救的任務。

陳國忠指出，另外在偏鄉行政區，老人及弱勢家庭較多，發生火災時，自行逃生實屬困難，加上5樓以下老舊公寓建築因未設置火警自動警報設備，無法在火災發生當下預警住戶及時逃生，而此類建築物火災往往發生最多，此時住宅用火災警報器更顯重要，汐止福德祠保興宮本次更特別捐贈「1000顆住宅用火災警報器」，優先提供第六大隊轄內弱勢家庭使用，期望藉由住警器之安裝，降低因火災所生之危害。

汐止福德祠保興宮主委蘇文進說，福德祠保興宮最早開基於日治時代昭和8年，經常從事各種公益活動，曾舉辦長安里及保長里老人共餐活動、長安國小清寒獎學金、急難濟助等，這次捐贈消防局車輛器材並不是第一次，早在民國103年時，就曾捐贈災情勘查車，雖然，不是一間很大的廟，只要有點能力就去做，所以，這次就促成捐第二部車，那未來公益基金會長期持續的做下去。

汐止區長陳健民指出，很感謝汐止的宮廟，上禮拜是拱北殿，今天是汐止福德祠保興宮捐災情勘查車及住警器，那公部門資源有限，感謝大家共同來協助。