快訊

台中驚傳陌生男「當街搶嬰」 婦人買菜見嬰兒車遭推走

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

林洲民批社宅租金公式不可取 北市：估價師查估

中央社 / 台北15日電

北市政府推明倫社會住宅租金引發討論。前都發局長林洲民今天說，北市府近期引用社宅租金計算公式是前所未有的案例，租金是公共議題，「取利於民」不可取。

對此，台北市政府發言人陳智菡表示，北市社宅公告租金總價，由3家估價師查估10家以上周邊住宅租金標準訂定，低於市場行情85折，且社會局針對經濟弱勢住戶提供新台幣3000元至1萬1000元租金補貼，降低住民負擔。

她說，社宅是公共議題，政府財政有限，扶助經濟弱勢也應考慮財務成本壓力，避免擠壓其他公務預算與照顧弱勢，若完全不考慮自償性，恐怕才是債留子孫。

林洲民接受中央社記者訪問時指出，今年9月底，北市府引用社會住宅租金計算公式是新創舉，這「取利於民」的計價方式，實不可取。

林洲民說，社會住宅租金是公共議題，不宜由市長柯文哲個人意志作如此決定，錯用自償率大帽子。

林洲民在臉書（Facebook）貼文表示，都市發展局在2014至2018年、今年10月前，向市府呈報租金遠低11月對外宣告租金，此次社會住宅租金暴漲，柯文哲是主導者。林洲民認為，社宅租金宜低不宜高。

林洲民提到台北市議會工務委員會，他說，委員會今天審議都發局住宅基金，包含明倫社會住宅租金等，試問，若都發局10月前呈報議會租金和11月市府公告租金不同，市議會委員會同意租金暴漲嗎？

林洲民 北市 社會住宅

延伸閱讀

明倫社宅租金超貴誰決定？ 北市都發局長：市長室

共享運具爭議頻傳 北市議員要求業者設定賠償上限

社宅基金將審查 林洲民今臉書嗆柯文哲是唯一主導者

全台社宅大盤點！明倫社宅真的爆貴嗎？ 這處坪數等大卻僅需一半租金

相關新聞

明倫社宅租金超貴誰決定？ 北市都發局長：市長室

台北市明倫社宅三房型租金逾4萬引發熱議，台北市議會工務委員會今天審查住宅基金預算，議員聚焦明倫社宅租金貴誰決策？自償率誰...

北市用舊規編音圖預算 議員批「騙錢」要求柯文哲道歉

北市議會教育委員會今天審查音圖中心預算，不過議員許淑華揭露，工務局竟拿今年9月9日停止適用的《台北市政府工程經費估算原則...

柯文哲市長二備金編9.5億 議會財委會大砍2.1億

北市二備金編列9.5億元，比上年度的7.4億，增加2.1億，市議會財委會下午審查二備金時，提案砍2.1億，維持去年的7....

6家公托成立營運 新北農曆年前還有4家

新北今啟用三重區5家、樹林區1家公共托育中心，新北市長侯友宜指出，預計農曆春節前還有4家要成立啟用。新北社會局表示，公托...

帶領受助者回饋 新莊浸信會為遊民送餐

受助者也能成為給予者！萬芳浸信會社工傳道連祈生12月12日帶領教會青少年外出為街友送餐，由傳道的妹妹連詠如擔任大廚，與青少年們一同在教會備餐，再把170份食物送到萬華龍山寺，讓當地街友享用。 萬芳浸

共享運具爭議頻傳 北市議員要求業者設定賠償上限

北市力推共享運具，北市議會交通委員會今審查交通局明年度預算，針對共享運具車體險，有議員指出，民眾租車時，只要運具車體有些...

秀朗橋北側明年底起區段徵收 設秀山分隊提升救護效率

新北市秀朗橋北側約4.26公頃的都市計畫土地，經堤防改善及加高工程後，終於排除在河川管制區外，本月初發布實施都市計畫，今...

北市47年5樓老公寓榕樹竄根 住戶心驚膽顫苦不堪言

台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，4樓、3樓疑因此嚴重漏水，台北市議...

機捷泰山站北側新增出入口工程 2021年底前完工

桃園機場捷運從2017年開通至今3年，機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，但遲遲未開工，新北市捷...

油垢卡污水管 北市149處堵塞熱區完成疏通清理

台北市布設超過270萬公尺的地下污水管渠，保持污水管暢通，工務局衛工處自今年6月起，檢視近1年半內曾通報3次以上污水堵塞...

107-109年度仰德大道通行證 可延用至明年2月底

110-112年度北市陽明山仰德大道通行證新證自今年12月3日起受理申辦，主要發放對象為設籍當地及當地有房屋或土地者，考...

金崙大橋下雜亂工地 林試所3年復育成「太平洋綠濱」

省道台9線南迴公路改善工程新建金崙高架道路，被譽為全台最美高架橋，橋下還種植超過25種植物、上萬株原生海岸植物。農業委員...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

萬丹水溝旁驚見巨尾綠鬣蜥曬太陽 網友嚇歪：恐龍無誤

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

潮州鎮福安宮千人移廟好壯觀 1千多噸廟體緩挪10公尺

台東縣辦論壇 催生文化白皮書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。