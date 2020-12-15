新北瑞芳警防搶演練逼真 路人誤認緝捕要犯

瑞芳警分局今天與銀行合作演練，模擬歹徒持槍搶銀行後逃逸，警方啟動快打警力並設攔截點，將歹徒逼入死路制伏，過程逼真，民眾誤以為警方緝捕槍擊要犯，紛紛拿出手機拍照。

新北市警局瑞芳分局今天表示，這場演練由員警飾演歹徒持槍侵入瑞芳區彰化銀行大廳，使用空包彈朝天花板開槍後強取現金逃逸。

銀行員工機警按下警鈴報案，趕到現場的員警立刻通報歹徒特徵啟動攔截圍捕，警方快速打擊犯罪特警隊也迅速出動，在各大路口設下天羅地網，不到5分鐘警方就集結重兵，荷槍實彈針對每輛汽機車攔檢盤查。

警方表示，歹徒沿途逃竄，經過基隆與瑞芳交界處時，被尾隨趕到的警力包圍，由於警方動員許多警力演練，身穿防彈背心戴防彈頭盔，手上高舉警槍還拿著攻堅盾牌，許多路過民眾看到這一幕，還誤以為警方正在緝拿槍擊要犯，紛紛拿出手機拍照。

瑞芳警分局長陳忠龍表示，這次演練目的在結合各層次機動組合警力，運用各重要聯外道路口攔截點、監錄系統等，於重大刑案發生後，即時追緝攔截罪犯並迅速破案，讓歹徒不敢存有僥倖心理，以維護社會治安。