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6家公托成立營運 新北農曆年前還有4家

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北今啟用三重區5家、樹林區1家公共托育中心。記者王敏旭／攝影
新北今啟用三重區5家、樹林區1家公共托育中心。記者王敏旭／攝影

新北今啟用三重區5家、樹林區1家公共托育中心，新北市長侯友宜指出，預計農曆春節前還有4家要成立啟用。新北社會局表示，公托地點難尋，目前企業、工業區回饋空間等場所都是設立公托的地點，像是板橋稅捐處將有1家提供給市府員工的公托。

新北目前擁有86家公托，合計收托4532人不僅是六都之首也是全國第一名，新北前市長朱立倫任內成立60家公托，侯友宜表示，閒置空間已使用完畢，但他4年任期目標60家，預計農曆年前達成上任後的30家公托中心。

新北社會局長張錦麗指出，三重重陽、大同、開元、過田、六張、樹林彭福6家公托分別收托30到60名0到2歲的嬰幼兒，合計提供250個收托名額，今起開放網路、現場報名，12月21日下午5點為止，預計12月30日抽籤。

社會局兒童托育科長林秀穗指出，明年農曆年前將在板橋成立3處公托、蘆洲1處，其中板橋稅捐處成立2公託，其中1家以提供市府員工方式經營，盼帶動企業增設托育設施，提供給員工。

不過欲設立新公托的地點難尋，新北社會局先前依據性別工作平等法，今年9月在五股五權工業廠辦大樓設立公托，經濟部工業局也決議放寬工業園區各種用地用途及使用規範辦法，能在工業區設立托嬰中心。

林秀穗表示，過去工業區無法設立托嬰中心，新北率先突破法令在工業區設立公托，未來依據中央法令讓公托進入工業區，目前在新店寶高園區等地，將使用工業區立體化回饋空間，增設公共托育中心。

新北今啟用三重區5家、樹林區1家公共托育中心。記者王敏旭／攝影
新北今啟用三重區5家、樹林區1家公共托育中心。記者王敏旭／攝影

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