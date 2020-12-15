快訊

台中驚傳陌生男「當街搶嬰」 婦人買菜見嬰兒車遭推走

慘！白宮侍衛長新冠病情嚴重右腳掌截肢 醫藥費破百萬

淡水古蹟博物館首創戰爭雙語繪本 贈限量獨家桌遊

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》附贈限量款戰爭桌遊《滬尾爭奪戰》。圖／淡水古蹟博物館提供
繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》附贈限量款戰爭桌遊《滬尾爭奪戰》。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館首創專為兒童打造的戰爭雙語繪本《海上只剩下船－清法戰爭滬尾之役》從12月19日起開賣，淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，獨一無二的「戰前包裹」及藏有摩斯密碼的特色包裝預計引發收藏潮，前1000本更附贈限量款戰爭桌遊《滬尾爭奪戰》。

《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》繪本以法軍與清軍的雙主線形式，分別講述各自在這場戰爭中的立場，生動活潑的插畫輔以簡單明瞭的中英文來敘述清末在臺唯一一場勝仗。

柏麗梅說明，繪本封面為古戰略地圖，包裝則是還原法軍戰前發撤僑緊急信件的「戰前包裹」設計，底部還打上摩斯密碼，附贈的限量桌遊《滬尾爭奪戰》則是仿古茶葉盒。其中，桌遊以輕鬆好上手的棋盤對戰模式，讓兒童在角色扮演中，主動思考戰役的攻防，寓教於樂。繪本定價550元，明年1月底前特價450元。

另外，搭配繪本出版，淡古將於12月19日推出免費的「上戰場吧！繪本《海上只剩下船》導讀與古蹟走讀活動」，12月16日12點至17日12點開放線上報名，20位額滿為止。

此外，也推薦現正於淡古YouTube頻道熱映的《戰祭1884》及動畫《淡水風雲－決勝西仔反》；《戰祭1884》是由劇團「金枝演社」與淡水素人演員共同演出的戶外史詩劇，氣勢磅礡，猶如親臨戰場。《淡水風雲－決勝西仔反》則是動畫長片，以細膩明快的畫風敘說清法戰爭滬尾之役的故事。淡古表示，淡水戰史從繪本、戲劇及動畫等多元形式來滿足各個年齡層的需求。

柏麗梅表示，清法戰爭滬尾之役系列活動去年以五大展館為主，今年則是主打五感體驗；其中視覺體驗的部分，推出繪本《海上只剩下船－清法戰爭滬尾之役》，跳脫戰爭勝敗的二元思維，進一步從政治、文化、經濟等面向思考戰爭的本質，啟發多元的歷史觀點。

淡古首創專為兒童打造的戰爭雙語繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》，適合全家大小一同閱讀，增進彼此情感。圖／淡水古蹟博物館提供
淡古首創專為兒童打造的戰爭雙語繪本《海上只剩下船—清法戰爭滬尾之役》，適合全家大小一同閱讀，增進彼此情感。圖／淡水古蹟博物館提供

戰爭 古蹟博物館 淡水

延伸閱讀

黑科技應用AI說明會 淡水店家防護更精準

走讀勝利星村 屏縣府文化處出「勝利貓日子」繪本

桃園環教繪本創作徵件結果出爐 環保局將出實體繪本

淡水區公所辦為期72天耶誕點燈活動 邀民眾浪漫玩整天

相關新聞

明倫社宅租金超貴誰決定？ 北市都發局長：市長室

台北市明倫社宅三房型租金逾4萬引發熱議，台北市議會工務委員會今天審查住宅基金預算，議員聚焦明倫社宅租金貴誰決策？自償率誰...

北市用舊規編音圖預算 議員批「騙錢」要求柯文哲道歉

北市議會教育委員會今天審查音圖中心預算，不過議員許淑華揭露，工務局竟拿今年9月9日停止適用的《台北市政府工程經費估算原則...

柯文哲市長二備金編9.5億 議會財委會大砍2.1億

北市二備金編列9.5億元，比上年度的7.4億，增加2.1億，市議會財委會下午審查二備金時，提案砍2.1億，維持去年的7....

6家公托成立營運 新北農曆年前還有4家

新北今啟用三重區5家、樹林區1家公共托育中心，新北市長侯友宜指出，預計農曆春節前還有4家要成立啟用。新北社會局表示，公托...

帶領受助者回饋 新莊浸信會為遊民送餐

受助者也能成為給予者！萬芳浸信會社工傳道連祈生12月12日帶領教會青少年外出為街友送餐，由傳道的妹妹連詠如擔任大廚，與青少年們一同在教會備餐，再把170份食物送到萬華龍山寺，讓當地街友享用。 萬芳浸

共享運具爭議頻傳 北市議員要求業者設定賠償上限

北市力推共享運具，北市議會交通委員會今審查交通局明年度預算，針對共享運具車體險，有議員指出，民眾租車時，只要運具車體有些...

秀朗橋北側明年底起區段徵收 設秀山分隊提升救護效率

新北市秀朗橋北側約4.26公頃的都市計畫土地，經堤防改善及加高工程後，終於排除在河川管制區外，本月初發布實施都市計畫，今...

北市47年5樓老公寓榕樹竄根 住戶心驚膽顫苦不堪言

台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，4樓、3樓疑因此嚴重漏水，台北市議...

機捷泰山站北側新增出入口工程 2021年底前完工

桃園機場捷運從2017年開通至今3年，機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，但遲遲未開工，新北市捷...

油垢卡污水管 北市149處堵塞熱區完成疏通清理

台北市布設超過270萬公尺的地下污水管渠，保持污水管暢通，工務局衛工處自今年6月起，檢視近1年半內曾通報3次以上污水堵塞...

107-109年度仰德大道通行證 可延用至明年2月底

110-112年度北市陽明山仰德大道通行證新證自今年12月3日起受理申辦，主要發放對象為設籍當地及當地有房屋或土地者，考...

金崙大橋下雜亂工地 林試所3年復育成「太平洋綠濱」

省道台9線南迴公路改善工程新建金崙高架道路，被譽為全台最美高架橋，橋下還種植超過25種植物、上萬株原生海岸植物。農業委員...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

萬丹水溝旁驚見巨尾綠鬣蜥曬太陽 網友嚇歪：恐龍無誤

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

1顆麻糬要價百萬！實習生錯開400萬發票 麻糬名店急尋

潮州鎮福安宮千人移廟好壯觀 1千多噸廟體緩挪10公尺

台東縣辦論壇 催生文化白皮書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。