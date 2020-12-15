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破除淹水印象！新北發表汐止文史生態專書了解當地人文

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局今日在汐止國小演藝廳舉辦「汐止文史生態區域課程」專書發表會。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今日在汐止國小演藝廳舉辦「汐止文史生態區域課程」專書發表會。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今日在汐止國小演藝廳舉辦「汐止文史生態區域課程」專書發表會，教育局長張明文表示，這是教育局出版第15本文史生態系列專書，這系列專書有別於一般紀錄在地文史的手札，希望讓大家深入探索新北各區特色，著重生態踏查及戶外教育的意涵，讓學習走進生活、走進自然、走入社會

這次汐止文史特別發展6條親民的教學走讀路線：「汐止老街尋古厝」、「大尖山尋幽訪勝」、「基隆河生命探源」、「社后藝文工商城」、「拱北古剎賞名湖」、「汐平羅扇撲流螢」等，在汐止老街路線中會經過有173年歷史的「濟德宮」，主祀的媽祖高1.5公尺、手腳都能移動，是新北少見的軟身神尊，配祀的千里眼與順風耳膚色、姿勢都有別於傳統，戲劇「通靈少女」來這裡取景拍攝後一炮而紅，除了讓學生體驗古色古香的廟宇歷史，還能祈福。

另外，汐止還有許多隱藏秘境，像是藏在社區後山、當地人不想曝光的唯美「茄苳瀑布」，三層水瀑加上充沛水量，水質清澈夢幻，從入口到茄苳瀑布只要3分鐘，如果想挑戰健走的話，推薦大尖山的秀峰瀑布，適合全家來汐止體驗森有氧SPA。

汐止國小校長王俊杰表示，此書共動員汐止16所學校，近30位編輯人員及文史專家協助，透過實地走讀踏查，能為在地的史觀提供不同的觀察方向。專書可以做為在地中小學生的補充教材，透過自然、社會、鄉土課程，更深入了解故鄉文化，提供師生戶外教育以及民眾深度觀光使用。

張明文表示，這本書由汐止區的校長、主任、文史生態專長教師共同編撰，不僅為地區及學校的發展過程留下珍貴紀錄，更為汐止地區數百年的歷史與文化遺產做了最完整的蒐集與保存，歡迎大家悅讀汐止文史、探索新北之美。

汐止 教育局

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