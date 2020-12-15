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帶領受助者回饋 新莊浸信會為遊民送餐

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導

受助者也能成為給予者！萬芳浸信會社工傳道連祈生12月12日帶領教會青少年外出為街友送餐，由傳道的妹妹連詠如擔任大廚，與青少年們一同在教會備餐，再把170份食物送到萬華龍山寺，讓當地街友享用。

萬芳浸信會鄭聖惠牧師表示，因為她音樂輔療師的身分，8年前受政府邀請開始關懷安康平宅兒童與青少年的需要，包括周間對弱勢家庭的關懷、孩童教育、生活照顧，每周要為他們提供200份餐點，教會因此得到食材等物資捐贈，願意幫助更多的人。

萬芳浸信會社工傳道連祈生12月12日帶領教會青少年外出，為萬華龍山寺的街友送餐。（Photo by 胡美華提供）

8年來，受助的孩童成長為青少年，為了鼓勵他們回饋社會，教會於1年半前開始送餐到萬華的行動，每兩個月一次。前來領餐的街友人數逐漸增加，預備的餐點也從100份增加到170份。有街友開心地表示，基督徒預備的餐點有肉吃！也有附近彩券行老闆代表當地人感謝教會的愛心。

萬芳浸信會青少年預備了170份餐點，為萬華龍山寺的街友送餐。（Photo by 胡美華提供）

這次活動時，也獲得西非替代役醫生連加恩的妹妹連天恩的支持參與，她自己作了甜甜圈，還帶著三個小孩參加，讓孩子從小學習與人分享溫暖與福音！

萬芳浸信會並不是財力富餘的教會，還有2000多萬的房貸需要還，但關懷弱勢的愛心令人感佩。

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街友 龍山寺

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