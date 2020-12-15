聽新聞
test
0:00 / 0:00
共享運具爭議頻傳 北市議員要求業者設定賠償上限
北市力推共享運具，北市議會交通委員會今審查交通局明年度預算，針對共享運具車體險，有議員指出，民眾租車時，只要運具車體有些微碰撞掉漆，業者就會向租用者收取大筆烤漆等維修費，儼然將民眾當成肥羊，要求交通局嚴格管理，並督促業者提供車體險及設定賠償上限，避免民眾成為業者的提款機。
議員徐弘庭指出，有民眾租到帶有傷痕的共享機車，還車後卻被業者要求賠償高額烤漆費用，質疑業者以同輛損傷運具，向不同租用者損賠，讓民眾有受騙感受。要求交通局督促業者提供整年求償金額、人次、維修紀錄，避免民眾成為冤大頭。
議員苗博雅表示，民眾租用共享運具，若有加保車體險，可大幅降低租用共享運具所需賠償的風險，也可提升大眾使用共享運具的意願。然而，北市目前3家業者包含GoShare、iRent、WeMo，僅1家設定損害車體賠償上限，
但在App平台中無清楚解釋租賃風險，呼籲交通局應要求業者訂定車體險及賠償上限，並清楚傳遞消費者須承擔的風險。此外，苗博雅也指出共享運具肇事情況頻傳問題。
對此，交通局長陳學台回應，去年北市交通總事故件數，約有5％為共享運具導致，已要求業者設置嚴格制度，要求使用者遵守交通規範；針對無設置賠償上限的2家業者則會提出要求。
陳學台表示，市府每3年就會檢討1次向業者收取的權利金，並在後年以經營的績效來評估雙方是否有議約的機會，若業者連既有的共享機制都管不好，屆時不可能同意業者議約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言