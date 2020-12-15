快訊

可享清福了嗎？退休準備大調查 5指標測驗你的退休力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秀朗橋北側明年底起區段徵收 設秀山分隊提升救護效率

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
秀朗橋北側開發案範圍。圖／新北地政局提供
秀朗橋北側開發案範圍。圖／新北地政局提供

新北市秀朗橋北側約4.26公頃的都市計畫土地，經堤防改善及加高工程後，終於排除在河川管制區外，本月初發布實施都市計畫，今召開第2次事業計畫公聽會。因等待開發多年，土地所有權人大多都相當支持，不過新設的秀山分隊位置，有民代認為可再研議，消防局則表示，秀山地區人口稠密，有新設分隊必要，目前預定位置，已可大幅減少出勤的行車時間。

秀朗橋北側開發範圍橫跨中和、永和兩區，東接新北環河快速道路、西至成功路97巷及環河東路4段、南達秀朗橋頭、北臨環河東路與新北環河快速道路口，現況多為停車場、農用或荒廢土地。

地政局指出，區段徵收後，共有2個街廓的住宅區，約2.08公頃、公共設施用地則約2.11公頃，包含3座公園兼兒童遊樂場、一處廣場兼停車場用地、一塊消防用地及綠地、道路，另還有一處0.06公頃的土地公廟及一座抽水站保留原地。

由於秀山人口地區稠密，亟需增加救災救護消防據點，消防局也預計在新設的東側10公尺計畫道路與8公尺區內道路交叉口，新設秀山分隊。預計可服務周邊8個里，共3.2萬人。

不過市議員陳錦錠、金瑞龍表示，目前秀山分隊的預定位置，離人口稠密區還有一段距離，市府應與國防部爭取，交換或價購位於秀朗橋頭的荒廢憲兵隊營區，作為秀山分隊位置，讓救災效率更提升。

消防局表示，以現況而言，最近的永利分隊及南勢分隊，距離秀山地區都超過2公里，離峰通車時間約9分鐘，尖峰時間則高達14分鐘，秀山分隊預定位置已可大幅減少通車時間，至於憲兵隊營區，先前跟國防部爭取，但並未獲同意。

地政局補充，明年中下旬將舉辦協議價購會議暨區段徵收公聽會，明年底區段徵收公告，將再研議秀山分隊位置，是否有更適宜的地方。整體開發案如順利進行，預計2022年3月動工，2023年底完工。

新北市地政局今召開中和秀朗橋北側區段徵收開發案第2次事業計畫公聽會。記者吳亮賢／攝影
新北市地政局今召開中和秀朗橋北側區段徵收開發案第2次事業計畫公聽會。記者吳亮賢／攝影
秀朗橋北側開發案土地使用分區。圖／新北地政局提供
秀朗橋北側開發案土地使用分區。圖／新北地政局提供

區段徵收 憲兵

延伸閱讀

台南遊客登山傷亡頻傳 消防二大隊到山區舉辦救援訓練

學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

強震桃園4級 居民嚇壞：先上下、再左右 搖到快吐了！

影／國道3號霧峰系統傳事故 這輛車壓後救6命

相關新聞

北市47年5樓老公寓榕樹竄根 住戶心驚膽顫苦不堪言

台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，4樓、3樓疑因此嚴重漏水，台北市議...

天后張惠妹台東跨年演唱 線上登記破4萬人！

天后張惠妹（阿妹）31日台東舉辦跨年演唱會，公路總局今天宣布「元旦遊台東、在地有腳」相關公路疏運及優惠措施，同時台東縣政...

共享運具爭議頻傳 北市議員要求業者設定賠償上限

北市力推共享運具，北市議會交通委員會今審查交通局明年度預算，針對共享運具車體險，有議員指出，民眾租車時，只要運具車體有些...

秀朗橋北側明年底起區段徵收 設秀山分隊提升救護效率

新北市秀朗橋北側約4.26公頃的都市計畫土地，經堤防改善及加高工程後，終於排除在河川管制區外，本月初發布實施都市計畫，今...

機捷泰山站北側新增出入口工程 2021年底前完工

桃園機場捷運從2017年開通至今3年，機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，但遲遲未開工，新北市捷...

穿捷運制服出席市政會議 盧秀燕：到捷運安全通車為止

台中第一條捷運原訂12月19日通車，因列車連結器軸心斷裂，台中市長盧秀燕昨日宣布台中捷運通車12月19日將延期，且通車日...

油垢卡污水管 北市149處堵塞熱區完成疏通清理

台北市布設超過270萬公尺的地下污水管渠，保持污水管暢通，工務局衛工處自今年6月起，檢視近1年半內曾通報3次以上污水堵塞...

107-109年度仰德大道通行證 可延用至明年2月底

110-112年度北市陽明山仰德大道通行證新證自今年12月3日起受理申辦，主要發放對象為設籍當地及當地有房屋或土地者，考...

金崙大橋下雜亂工地 林試所3年復育成「太平洋綠濱」

省道台9線南迴公路改善工程新建金崙高架道路，被譽為全台最美高架橋，橋下還種植超過25種植物、上萬株原生海岸植物。農業委員...

東南科大揪銀髮族遊淡蘭古道 探索先民開墾史

「淡蘭古道」是十九世紀期間淡水廳到噶瑪蘭廳，現今台北、新北、基隆到宜蘭的山區主要交通道路系統。東南科技大學與富邦人壽合作...

私房秘境／北投奇岩1號公園 美人樹嬌豔

位於台北市北投的奇岩生態社區，以水域生態為主題， 開闢4座公園及1處綠地，其中北投奇岩1號公園的「美人樹」正盛開，美豔大...

南港轉運站BOT簽約 2025年完工

台北市長柯文哲第二任期積極推動東區門戶計畫，位於南港車站旁的南港轉運站BOT案，柯文哲昨天與最優申請人新光人壽完成簽約，...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

三峽獲選「經典小鎮」 大量觀光人潮帶來交通問題

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

萬人不怕！朝天宮大法會明登場 引進新科技電子樹防疫

影／黃春明結束百果樹紅磚屋心意已決 婉拒各方好意

台東鹿野設幸福小黃 全縣已有36條路線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。