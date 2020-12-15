秀朗橋北側明年底起區段徵收 設秀山分隊提升救護效率

新北市秀朗橋北側約4.26公頃的都市計畫土地，經堤防改善及加高工程後，終於排除在河川管制區外，本月初發布實施都市計畫，今召開第2次事業計畫公聽會。因等待開發多年，土地所有權人大多都相當支持，不過新設的秀山分隊位置，有民代認為可再研議，消防局則表示，秀山地區人口稠密，有新設分隊必要，目前預定位置，已可大幅減少出勤的行車時間。

秀朗橋北側開發範圍橫跨中和、永和兩區，東接新北環河快速道路、西至成功路97巷及環河東路4段、南達秀朗橋頭、北臨環河東路與新北環河快速道路口，現況多為停車場、農用或荒廢土地。

地政局指出，區段徵收後，共有2個街廓的住宅區，約2.08公頃、公共設施用地則約2.11公頃，包含3座公園兼兒童遊樂場、一處廣場兼停車場用地、一塊消防用地及綠地、道路，另還有一處0.06公頃的土地公廟及一座抽水站保留原地。

由於秀山人口地區稠密，亟需增加救災救護消防據點，消防局也預計在新設的東側10公尺計畫道路與8公尺區內道路交叉口，新設秀山分隊。預計可服務周邊8個里，共3.2萬人。

不過市議員陳錦錠、金瑞龍表示，目前秀山分隊的預定位置，離人口稠密區還有一段距離，市府應與國防部爭取，交換或價購位於秀朗橋頭的荒廢憲兵隊營區，作為秀山分隊位置，讓救災效率更提升。

消防局表示，以現況而言，最近的永利分隊及南勢分隊，距離秀山地區都超過2公里，離峰通車時間約9分鐘，尖峰時間則高達14分鐘，秀山分隊預定位置已可大幅減少通車時間，至於憲兵隊營區，先前跟國防部爭取，但並未獲同意。