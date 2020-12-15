快訊

可享清福了嗎？退休準備大調查 5指標測驗你的退休力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市47年5樓老公寓榕樹竄根 住戶心驚膽顫苦不堪言

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞。記者楊正海／攝影
台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞。記者楊正海／攝影

北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，4樓、3樓疑因此嚴重漏水，台北市議員李柏毅上午前往現勘，發現頂樓還有魚池造景，疑似違建，恐危及公安，要求建管處查處。對此，建管處表示，屋主主張榕樹非他種植，但建築法中，使用人應負擔「狀態責任」，將令限期改善，否則開罰。

李柏毅指出，雖然公寓大樓內部的糾紛屬私權，但5樓頂的空間是約定專用，5樓住戶應善盡管理維護責任，且樹木竄根嚴重，導致4樓與3樓的住戶牆面、天花板破損漏水、壁癌，頂樓加蓋的部分屬於83年前的既存違建可以緩拆，但已有危害公共安全之虞，市府應積極處理。

陳情的住戶指出，5樓屋主對榕樹竄根問題，竟說樹是「鳥來種的」與他無關，甚至還蓋魚池養鯉魚，這棟47年的老舊公寓，結構恐無法負荷，榕樹不砍除，漏水問題也無解，且屋裡在通往5樓頂樓的樓梯，還設有門禁，若火警發生，恐影響樓下住戶逃生。

李柏毅說，柯文哲市長常說要解決違建問題，加強公共安全意識，但住戶今年8月15日就向市府1999反映，還是無效，市府都沒有積極處理，最後只能向議員投訴，市府有行政怠惰之嫌。

對此，北市府建管處股長吳建興股長表示，該公寓的頂樓加蓋，屬於查報在案的既存違建，樹木部分，將會找土木技師公會辦理現場會勘，檢查結構是否達到安全疑慮，屋主應負「狀態責任」，若有安全疑慮，會限期改善，先給1至3個月時間，若時間急迫，須一個月內改善，否則可依建築法處6萬至30萬元罰款，可連續處罰。

吳建興強調，雖然該公寓頂樓違建屬既存違建，但依北市違建處理規則，今年新增一條，若是既存違建造成漏水，可列為也是優先拆除的對象。消防局也表示，5層樓以下公寓僅單一逃生路線，需要保持暢通，不能設門禁，會由市政府建管處盡速發文令其改善。

至於屋頂加蓋魚池養鯉魚，建管處公寓科股長梁家源指出，依照空照圖，無法得知假山假水和魚池的興建時間，依北市違建皮理規則，假山水或魚池等景觀設施的設置，若設置於屋頂平台未占用避難平台，經直下方各層全體所有權人同意，由建築師或相關專業技師簽證安全無虞，應拍照列管。目前也會請技師鑑定，是否危及公安。

建管處指出，對於老屋樹木竄根，處理方式不宜直將根堵死，否則根部若萎縮，原本根部抓附的混凝土塊會不牢，反而危險，一般會用澆熱水、藥劑或鹽酸，讓植物停止生長，維持不要再繼續長大，否則直接把根移除，對老房子反而不安全。

頂樓蓋魚池造景，疑似違建，恐危及公安。記者楊正海／攝影
頂樓蓋魚池造景，疑似違建，恐危及公安。記者楊正海／攝影
台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，樓下嚴重漏水。記者楊正海／攝影
台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，樓下嚴重漏水。記者楊正海／攝影
台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，4樓、3樓因此嚴重漏水，台北市議員李柏毅上午前往現勘。記者楊正海／攝影
台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，4樓、3樓因此嚴重漏水，台北市議員李柏毅上午前往現勘。記者楊正海／攝影

違建 北市 漏水

延伸閱讀

北市54處公有停車場建置智慧尋車系統 明年底全數完工

首波冷氣團來襲 北市今晚啟動街友大夜訪

生育獎金發到還有剩 北市議會籲提高第三胎補助

拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池剩墩座

相關新聞

北市47年5樓老公寓榕樹竄根 住戶心驚膽顫苦不堪言

台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，4樓、3樓疑因此嚴重漏水，台北市議...

天后張惠妹台東跨年演唱 線上登記破4萬人！

天后張惠妹（阿妹）31日台東舉辦跨年演唱會，公路總局今天宣布「元旦遊台東、在地有腳」相關公路疏運及優惠措施，同時台東縣政...

共享運具爭議頻傳 北市議員要求業者設定賠償上限

北市力推共享運具，北市議會交通委員會今審查交通局明年度預算，針對共享運具車體險，有議員指出，民眾租車時，只要運具車體有些...

秀朗橋北側明年底起區段徵收 設秀山分隊提升救護效率

新北市秀朗橋北側約4.26公頃的都市計畫土地，經堤防改善及加高工程後，終於排除在河川管制區外，本月初發布實施都市計畫，今...

機捷泰山站北側新增出入口工程 2021年底前完工

桃園機場捷運從2017年開通至今3年，機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，但遲遲未開工，新北市捷...

穿捷運制服出席市政會議 盧秀燕：到捷運安全通車為止

台中第一條捷運原訂12月19日通車，因列車連結器軸心斷裂，台中市長盧秀燕昨日宣布台中捷運通車12月19日將延期，且通車日...

油垢卡污水管 北市149處堵塞熱區完成疏通清理

台北市布設超過270萬公尺的地下污水管渠，保持污水管暢通，工務局衛工處自今年6月起，檢視近1年半內曾通報3次以上污水堵塞...

107-109年度仰德大道通行證 可延用至明年2月底

110-112年度北市陽明山仰德大道通行證新證自今年12月3日起受理申辦，主要發放對象為設籍當地及當地有房屋或土地者，考...

金崙大橋下雜亂工地 林試所3年復育成「太平洋綠濱」

省道台9線南迴公路改善工程新建金崙高架道路，被譽為全台最美高架橋，橋下還種植超過25種植物、上萬株原生海岸植物。農業委員...

東南科大揪銀髮族遊淡蘭古道 探索先民開墾史

「淡蘭古道」是十九世紀期間淡水廳到噶瑪蘭廳，現今台北、新北、基隆到宜蘭的山區主要交通道路系統。東南科技大學與富邦人壽合作...

私房秘境／北投奇岩1號公園 美人樹嬌豔

位於台北市北投的奇岩生態社區，以水域生態為主題， 開闢4座公園及1處綠地，其中北投奇岩1號公園的「美人樹」正盛開，美豔大...

南港轉運站BOT簽約 2025年完工

台北市長柯文哲第二任期積極推動東區門戶計畫，位於南港車站旁的南港轉運站BOT案，柯文哲昨天與最優申請人新光人壽完成簽約，...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

三峽獲選「經典小鎮」 大量觀光人潮帶來交通問題

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

萬人不怕！朝天宮大法會明登場 引進新科技電子樹防疫

影／黃春明結束百果樹紅磚屋心意已決 婉拒各方好意

台東鹿野設幸福小黃 全縣已有36條路線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。