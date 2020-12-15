北市47年5樓老公寓榕樹竄根 住戶心驚膽顫苦不堪言

台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，4樓、3樓疑因此嚴重漏水，台北市議員李柏毅上午前往現勘，發現頂樓還有魚池造景，疑似違建，恐危及公安，要求建管處查處。對此，建管處表示，屋主主張榕樹非他種植，但建築法中，使用人應負擔「狀態責任」，將令限期改善，否則開罰。

李柏毅指出，雖然公寓大樓內部的糾紛屬私權，但5樓頂的空間是約定專用，5樓住戶應善盡管理維護責任，且樹木竄根嚴重，導致4樓與3樓的住戶牆面、天花板破損漏水、壁癌，頂樓加蓋的部分屬於83年前的既存違建可以緩拆，但已有危害公共安全之虞，市府應積極處理。

陳情的住戶指出，5樓屋主對榕樹竄根問題，竟說樹是「鳥來種的」與他無關，甚至還蓋魚池養鯉魚，這棟47年的老舊公寓，結構恐無法負荷，榕樹不砍除，漏水問題也無解，且屋裡在通往5樓頂樓的樓梯，還設有門禁，若火警發生，恐影響樓下住戶逃生。

李柏毅說，柯文哲市長常說要解決違建問題，加強公共安全意識，但住戶今年8月15日就向市府1999反映，還是無效，市府都沒有積極處理，最後只能向議員投訴，市府有行政怠惰之嫌。

對此，北市府建管處股長吳建興股長表示，該公寓的頂樓加蓋，屬於查報在案的既存違建，樹木部分，將會找土木技師公會辦理現場會勘，檢查結構是否達到安全疑慮，屋主應負「狀態責任」，若有安全疑慮，會限期改善，先給1至3個月時間，若時間急迫，須一個月內改善，否則可依建築法處6萬至30萬元罰款，可連續處罰。

吳建興強調，雖然該公寓頂樓違建屬既存違建，但依北市違建處理規則，今年新增一條，若是既存違建造成漏水，可列為也是優先拆除的對象。消防局也表示，5層樓以下公寓僅單一逃生路線，需要保持暢通，不能設門禁，會由市政府建管處盡速發文令其改善。

至於屋頂加蓋魚池養鯉魚，建管處公寓科股長梁家源指出，依照空照圖，無法得知假山假水和魚池的興建時間，依北市違建皮理規則，假山水或魚池等景觀設施的設置，若設置於屋頂平台未占用避難平台，經直下方各層全體所有權人同意，由建築師或相關專業技師簽證安全無虞，應拍照列管。目前也會請技師鑑定，是否危及公安。