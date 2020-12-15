新北公托增6家 侯友宜：要讓年輕人敢生

新北市長侯友宜今天參加公托聯合開幕儀式，他說，新北公托家數全國最多，托育人數占全國的一半，要讓年輕人敢生及勇於創造幸福的家庭。新北市公托增加到86家。

侯友宜今天到三重區過田公共托育中心主持第81到86家公托聯合開幕式後接受媒體聯訪表示，新北市不斷創造公共托育的量跟質，目前已經收到4532人，占全國托育人數的一半，也是全國第一的縣市。

他表示，多成立公托，除了可以減輕年輕父母的負擔外，也可以讓他們敢生，勇於創造幸福的家庭，這是市長及市府團隊的責任。

今天增加的6家公托中有5家在三重，媒體詢及未來三重發展的情形。侯友宜表示，三重是一個非常進步快速的一個都會區塊，很多年輕夫婦都有很好的工作，必須成立更多托育機構來照顧他們孩子，全力打造三重、蘆洲為安居樂業的都會區。

侯友宜表示，新北市有3大軸心，除溪南的新板特區外，溪北的新莊副都心、三重第二行政中心，未來將會帶動整個溪北的發展。

媒體追問對行政院長蘇貞昌用三倍券買書的發票打統編的問題，侯友宜表示，蘇貞昌已經對外說明了，最重要的是三倍券沒有用的，記得到新北市走走，把它花完，帶動經濟、促進新北發展。