快訊

可享清福了嗎？退休準備大調查 5指標測驗你的退休力

北市54處公有停車場建置智慧尋車系統 明年底全數完工

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市54處公有停車場將於明年年底全數建置在席及智慧尋車系統。圖／北市停管處提供
北市54處公有停車場將於明年年底全數建置在席及智慧尋車系統。圖／北市停管處提供

為打造智慧化城市，提供民眾更優質停車環境，北市近年來致力於公有停車場建置在席偵測及智慧尋車系統，2019年起在市民大道林金段等8處停車場設置其系統，讓民眾以最快時間尋找車位及愛車位置。

北市停管處表示，2019年起在市民大道林金段等8處停車場、4572格停車位，建置在席及智慧尋車系統，相關設備及線路都會在車道中間，施工期間不會影響車輛停放。

為保護民眾愛車不受施工影響，會視施工需求局部小範圍封閉車位。在上述8處停車場施工期間，共計封閉67格停車位，但施工完成後即刻開放停車，完工後預估可節省民眾2.34分鐘尋找車位，以及2.5分鐘尋找愛車。

另外，上述8處停車場在建置在席及智慧尋車系統，因部分功能仍未符合契約規定致履約遲延，目前持續改善中，停管處將監督廠商盡速改善，若逾期則依契約規定計罰。

停管處表示，北市目前約有5萬個停車格位，其市府自營運的公有停車場共有54處，其中29處已完成在席偵測及智慧尋車系統，剩餘的25處停車場則會陸續在明年年底完工。

而市府委外停車場則約有55處，3年前陸續委外時，已要求廠商需建置在席及智慧尋車系統，目前已全數建置完畢。

停車場 北市 車道

延伸閱讀

油垢卡污水管 北市149處堵塞熱區完成疏通清理

社宅基金將審查 林洲民今臉書嗆柯文哲是唯一主導者

【未來臺北2】整個城市都是我的遊樂場 從早到晚Fun不停的臺北市

首波冷氣團來襲 北市今晚啟動街友大夜訪

相關新聞

北市47年5樓老公寓榕樹竄根 住戶心驚膽顫苦不堪言

台北市大安區信義路四段一處47年5樓老公寓，因頂樓住戶任由榕樹生長竄根，造成公寓損壞，4樓、3樓疑因此嚴重漏水，台北市議...

天后張惠妹台東跨年演唱 線上登記破4萬人！

天后張惠妹（阿妹）31日台東舉辦跨年演唱會，公路總局今天宣布「元旦遊台東、在地有腳」相關公路疏運及優惠措施，同時台東縣政...

共享運具爭議頻傳 北市議員要求業者設定賠償上限

北市力推共享運具，北市議會交通委員會今審查交通局明年度預算，針對共享運具車體險，有議員指出，民眾租車時，只要運具車體有些...

秀朗橋北側明年底起區段徵收 設秀山分隊提升救護效率

新北市秀朗橋北側約4.26公頃的都市計畫土地，經堤防改善及加高工程後，終於排除在河川管制區外，本月初發布實施都市計畫，今...

機捷泰山站北側新增出入口工程 2021年底前完工

桃園機場捷運從2017年開通至今3年，機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，但遲遲未開工，新北市捷...

穿捷運制服出席市政會議 盧秀燕：到捷運安全通車為止

台中第一條捷運原訂12月19日通車，因列車連結器軸心斷裂，台中市長盧秀燕昨日宣布台中捷運通車12月19日將延期，且通車日...

油垢卡污水管 北市149處堵塞熱區完成疏通清理

台北市布設超過270萬公尺的地下污水管渠，保持污水管暢通，工務局衛工處自今年6月起，檢視近1年半內曾通報3次以上污水堵塞...

107-109年度仰德大道通行證 可延用至明年2月底

110-112年度北市陽明山仰德大道通行證新證自今年12月3日起受理申辦，主要發放對象為設籍當地及當地有房屋或土地者，考...

金崙大橋下雜亂工地 林試所3年復育成「太平洋綠濱」

省道台9線南迴公路改善工程新建金崙高架道路，被譽為全台最美高架橋，橋下還種植超過25種植物、上萬株原生海岸植物。農業委員...

東南科大揪銀髮族遊淡蘭古道 探索先民開墾史

「淡蘭古道」是十九世紀期間淡水廳到噶瑪蘭廳，現今台北、新北、基隆到宜蘭的山區主要交通道路系統。東南科技大學與富邦人壽合作...

私房秘境／北投奇岩1號公園 美人樹嬌豔

位於台北市北投的奇岩生態社區，以水域生態為主題， 開闢4座公園及1處綠地，其中北投奇岩1號公園的「美人樹」正盛開，美豔大...

南港轉運站BOT簽約 2025年完工

台北市長柯文哲第二任期積極推動東區門戶計畫，位於南港車站旁的南港轉運站BOT案，柯文哲昨天與最優申請人新光人壽完成簽約，...

熱門新聞

台灣最大曾文水庫見底 驚見「天然高爾夫球場」！

三峽獲選「經典小鎮」 大量觀光人潮帶來交通問題

一張圖秒懂彰化縣北斗鎮停車收費 違停熱點收費沒上限

萬人不怕！朝天宮大法會明登場 引進新科技電子樹防疫

影／黃春明結束百果樹紅磚屋心意已決 婉拒各方好意

台東鹿野設幸福小黃 全縣已有36條路線

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。