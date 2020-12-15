北市54處公有停車場建置智慧尋車系統 明年底全數完工
為打造智慧化城市，提供民眾更優質停車環境，北市近年來致力於公有停車場建置在席偵測及智慧尋車系統，2019年起在市民大道林金段等8處停車場設置其系統，讓民眾以最快時間尋找車位及愛車位置。
北市停管處表示，2019年起在市民大道林金段等8處停車場、4572格停車位，建置在席及智慧尋車系統，相關設備及線路都會在車道中間，施工期間不會影響車輛停放。
為保護民眾愛車不受施工影響，會視施工需求局部小範圍封閉車位。在上述8處停車場施工期間，共計封閉67格停車位，但施工完成後即刻開放停車，完工後預估可節省民眾2.34分鐘尋找車位，以及2.5分鐘尋找愛車。
另外，上述8處停車場在建置在席及智慧尋車系統，因部分功能仍未符合契約規定致履約遲延，目前持續改善中，停管處將監督廠商盡速改善，若逾期則依契約規定計罰。
停管處表示，北市目前約有5萬個停車格位，其市府自營運的公有停車場共有54處，其中29處已完成在席偵測及智慧尋車系統，剩餘的25處停車場則會陸續在明年年底完工。
而市府委外停車場則約有55處，3年前陸續委外時，已要求廠商需建置在席及智慧尋車系統，目前已全數建置完畢。
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