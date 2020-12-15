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機捷泰山站北側新增出入口工程 2021年底前完工

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
機場捷運A5泰山站北側新增出入口工程將在明年底前完工。圖／新北市捷運局提供
機場捷運A5泰山站北側新增出入口工程將在明年底前完工。圖／新北市捷運局提供

桃園機場捷運從2017年開通至今3年，機捷泰山站僅有新莊側一處出口，去年底預計開工新增泰山側出口，但遲遲未開工，新北市捷運局經與當地地主協調，最終地主無償撥用土地，捷運局將在新北大道、泰林路附近的空地增設機捷北側出入口，預計將在2021年底前完工。

「台灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A5泰山站北側新增出入口工程」面積3000平方公尺，將建設3層樓站體，預計在2021年2月完成發包，2021年底前完工，總經費耗資2.2億元，由鐵道局及桃園捷運公司出資。

立法委員洪孟楷今舉辦會勘，邀集新北市捷運局、在地民代出席，洪孟楷表示，當地交通車流量大，泰山民眾如要橫跨馬路搭乘機捷，加上若拉著大行李廂，更有諸多不便，行人安全有疑慮，透過增設出入口，可以增加民眾行走安全。新北市議員宋明宗表示，在地民眾長期的不便終於被看到，等了泰山站北側出入口許久，終於能提供便捷的搭車環境。

該處原是地主私有地，經捷運局溝通協調後，地主願意無償撥給市府使用，捷運局長李政安表示，捷運局與地主協調，已決議用2年800萬的土地租借費，待塭仔圳重劃區市地重劃，地主還可分回土地，得以順利動工。

因工程地點鄰近機場捷運、新北大道、台1線高架橋、台電69KV及161KV高壓電纜，也是當地的交通樞紐，捷運局萬大、環狀工務所主任黃維崧指出，泰山站體高度有18公尺，出入口施工過程必須在不影響交通及用電上進行。

當地新北大道、泰林路周邊因無機車格、YouBike站，洪孟楷表示，新建工程完工前，也會配合地方民代及交通局進行會勘，評估增設停車空間，李政安表示，因當地也配合新泰塭仔圳市地重劃作業，停車部分會由交通局規畫。

立法委員洪孟楷今舉辦會勘，邀集新北市捷運局、在地民代出席。記者江婉儀／攝影
立法委員洪孟楷今舉辦會勘，邀集新北市捷運局、在地民代出席。記者江婉儀／攝影
捷運局將在新北大道、泰林路附近的空地增設機捷北側出入口，預計將在2021年底前完工。記者江婉儀／攝影
捷運局將在新北大道、泰林路附近的空地增設機捷北側出入口，預計將在2021年底前完工。記者江婉儀／攝影

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