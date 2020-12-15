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北市公寓頂樓設魚池陽台長樹 建管處：會現勘

中央社 / 台北15日電

北市議員李柏毅接獲陳情，信義路4段附近一棟舊公寓有住戶在頂樓設魚池，後陽台長小型榕樹。建管處今天說，將與土木技師到場會勘，若影響建物結構，會要求拆除並開罰。

國民黨市議員李柏毅今天與北市府建築管理工程處官員及陳情住戶等，在信義路4段附近一棟5樓公寓下開記者會。李柏毅說，低樓層住戶陳情，有住戶在頂樓設魚池，此住戶的後陽台也長出小型榕樹。

他表示，因樹木竄根等情況，讓2、3樓室內漏水，住戶在頂樓設魚池並裝木門，其他住戶憂心魚池和樹木恐影響建物結構安全，跟市府反映，相關單位卻未積極處理。

蔡姓住戶說，公寓是民國62年間興建，榕樹長在5樓後陽台，樹木導致2、3樓嚴重漏水等情形，頂樓也有設魚池，擔心樹木、魚池影響建物結構，已不敢入住，跟北市府反映，相關單位只派人到場拍照存證。

出席記者會的建管處使用科股長吳建興指出，此案有5樓後陽台出現榕樹、頂樓設魚池及木門狀況。雖住戶主張未種樹，依建築法第77條規定住戶須負責，將找土木結構技師會勘，若樹木和魚池影響建物安全，會函文告知住戶一個月內改善。

他說，若通知住戶後，仍不改善，可依建築法規定，處新台幣6萬至30萬元罰鍰，並按次處罰。

建管處指出，調閱先前空照圖僅發現此公寓頂樓有樹木，未拍到魚池，因魚池是既存違建，依規定先拍照列管，2週內會與土木結構技師到場勘查，若技師評定影響建物安全，會要求屋主立即處理。

建築 北市 漏水

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