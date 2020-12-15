穿捷運制服出席市政會議 盧秀燕：到捷運安全通車為止

台中第一條捷運原訂12月19日通車，因列車連結器軸心斷裂，台中市長盧秀燕昨日宣布台中捷運通車12月19日將延期，且通車日期「沒有時間表」。今日她出席台中市政會議，身穿捷運制服，她說：「我將持續穿著中捷制服，直到捷運綠線安全通車為止！」

媒體訪問盧秀燕中捷求償問題，並問捷運制服要穿到何時？盧僅回答，在特殊活動或假日行程外，她將持續穿著中捷制服，直到捷運綠線安全通車為止！給中捷人員打氣加油，與他們一起度過難關。

媒體追問「會不會求償不到？」「是要跟北捷或川崎求償？」台中市府交通局長葉昭甫說，台中市政府跟台北市政府有三方協議，本來就有相關規範，這是一個委辦的過程，台北市捷運工程局對川崎有契約的問題，也有他追償的相關機制，以台中市政府的立場，會捍衛市府的權利及後續求償的機制。基本上要針對求償的範圍及內容做確認，才能明確化求償的金額多寡。

葉昭甫說，台中市政府既然委辦相關的計畫跟工程，就務必要要求北市府或川崎提供可靠度可以使用的捷運系統。