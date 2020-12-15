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油垢卡污水管 北市149處堵塞熱區完成疏通清理
台北市布設超過270萬公尺的地下污水管渠，保持污水管暢通，工務局衛工處自今年6月起，檢視近1年半內曾通報3次以上污水堵塞的149處熱區進行預防性清疏，並於附近商家宣導正確使用污水下水道，歷經半年努力，於今日完成清理疏通作業，堵塞通報案件較去年同期減少逾100件。
衛工處長林昆虎表示，污水管渠堵塞通報案件逐年攀升，去前通報約5500件，為歷年最高，其中3318件是公共污水管堵塞，大多都是因為油脂結垢，可能造成民眾家中馬桶、落水頭堵塞冒水等窘境，導致生活上極大不便。林昆虎說，今年6月起採用「精實管理」的策略，整合預防性清疏，向商家宣導及水質稽查作業，今年堵塞通報案件較去年同期相比，減少逾100件。
維護工程科長張賢德說，衛生下水道工程處把1年半內曾通報3次以上污水堵塞的149處視為熱區，檢視堵塞熱區的人孔及管渠，有62處發現油脂堵塞現象，目前已完成預防性清疏，後續將加強列管追蹤污水管狀況。
林昆虎表示，為了避免大量油脂排入污水下水道，衛工處針對熱區附近的商家辦理118場宣導活動，加強落實裝設「油脂截留器」，要求店家定期清理，並安排水質稽查，對於水質不合格的商家開立限期改善通知書，若水質複檢不合格將進行裁罰，裁罰金額自1萬元至10萬元，得連續處罰至改善為止。
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