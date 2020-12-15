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107-109年度仰德大道通行證 可延用至明年2月底
110-112年度北市陽明山仰德大道通行證新證自今年12月3日起受理申辦，主要發放對象為設籍當地及當地有房屋或土地者，考量新冠肺炎疫情，為分散民眾申辦時間，107-109年度的通行舊證可延用至明年2月28日止。
北市交通局表示，最新年度的110-112年度的陽明山仰德大道通行證，戶籍在當地的居民需檢具行照及身分證等相關證件，自行向所在里辦公室申請辦理，以一戶發放一張為原則。
其他有需要的民眾，則需依規定檢具相關資料向北市交通局辦理，相關規定可依官網或洽1999查詢。
交通局表示，通行證主要發放對象為設籍當地居民、戶籍在外地但有房屋或土地在當地者，包含士林區新安里、陽明里、永福里、公館里、平等里、菁山里、翠山里、臨溪里、岩山里、芝山里、溪山里等11里。
北投區湖山里、湖田里、泉源里、中心里等4里；及新北市金山區重和里、兩湖里、六股里等3里，以及商家、關學校等。為分散民眾申辦時間，107-109年度舊證可延用至明年2月28日，前往市府申辦者需戴口罩。
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