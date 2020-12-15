三峽大豹忠魂碑見證歷史 新北列為市定古蹟

矗立新北市山間的「三峽大豹忠魂碑」見證大豹社原住民抗日事蹟，新北市府11月公告指定為市定古蹟。文資委員表示，反對保留者認為這是日本人侵略證據，但保留才更能證明歷史。

新北市政府文化資產審議會審議委員李乾朗接受中央社記者訪問表示，從部分原住民觀點來看，這是日本人侵略的證據，但就歷史觀點，當時日本人對原住民有些不正確的討伐政策，原住民當然會抵抗，日本人的犧牲也可說是侵略別人造成，「這不是有點自討沒趣嗎？」

李乾朗強調，不管如何解釋，這就是一段歷史，保留並沒有肯定日本人的意思，即便部分原住民不喜歡大豹忠魂碑，這反而更能證明日本人曾經討伐原住民。

他不諱言當初經過一番討論，但因為有前例，最著名的莫過於前身為日本時代台灣總督府的總統府，顯見東西留著總是比較好，否則變成只有書本上有，文字很容易被篡改。

「三峽大豹忠魂碑」座落新北市三峽區插角段外插角小段66-3地號（部分），古蹟本體含平台基座面積共25平方公尺，新北市政府文化局今年11月18日依文化資產保存法公告指定為新北市市定古蹟。

文化局指出，三峽大豹忠魂碑立於西元1930年代中期，為1910年代大豹社原住民與日軍武裝衝突後，日方所建立的紀念碑，構造考究，碑體為優良石質所雕，文字為陰刻，書法優美；碑座為當地石材砌成，造型呈弧形狀，構造完整，具時代營造技術流派特色。

文化局表示，目前碑體及碑座大致保存完整，見證當時大豹原住民的抗日事蹟，提供後世緬懷這段原住民抗日史，具高度歷史文化價值。

大豹社為清領時期至日治初期，原住民泰雅族大嵙崁大豹社的居住地，位於現今新北市三峽區南部大豹溪周邊山區。

「大豹社事件」發生於日治時代，日本政府為開發樟腦事業推行「理蕃政策」，侵略大豹社居住地，大豹社頭目率領族人反抗，並收容抗日漢人義軍與日人展開抗日浴血戰，日軍因死傷慘重而停戰，並設立大豹忠魂碑紀念死傷的軍警。