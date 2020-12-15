新北市簽署官學合作備忘錄 提升火災鑑識專業

新北市府今天與內政部建築所、台北科技大學團隊簽署合作備忘錄，將運用「鋼筋混凝土構件火害聲-光複合非破壞檢測技術」於火災鑑識，未來以大數據方式研擬防火、搶救對策。

新北市政府上午10時於市府9樓災害應變中心，由副市長謝政達代表與內政部建築研究所、國立台北科技大學領導技術團隊簽署跨領域合作備忘錄，內容主要運用團隊研發的「鋼筋混凝土構件火害聲-光複合非破壞檢測技術」專利，以科學方法輔佐火流延燒路徑及起火（戶）處研判，逐步充實火害現場結構材料探傷檢測資料庫。

謝政達致詞指出，新北市火災每年逾6成發生於建築物，受火害後的建物材料因高溫破壞，結構構件表面混凝土亦受相當程度損壞，致有疏鬆、破裂現象，未來希望透過各案火災現場探傷檢測資料，經由大數據的系統分析，輔佐災因調查，同時進行建物結構安全探測事宜。

新北市消防局長黃德清表示，因應近年火災型態愈趨複雜，新北市消成立「火災鑑識中心」（原為火災調查科），強化整合運用鑑識及鑑定情資，這次簽署備忘錄建立官學合作機制，結合理論及實務，提升新北市消火災鑑識專業性。