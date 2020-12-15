天后張惠妹台東跨年演唱 線上登記破4萬人！

天后張惠妹（阿妹）31日台東舉辦跨年演唱會，公路總局今天宣布「元旦遊台東、在地有腳」相關公路疏運及優惠措施，同時台東縣政府也公布阿妹演唱線上防疫實名制登記突破4萬人。

公路總局局長許鉦漳表示，因應阿妹演唱會交通服務需求，推出「租車優惠」、「增開高雄台東直達車」、「飯店串聯路線加開班車」及「景點串聯路線加開班車」等4大疏運及優惠。

他說，12月4日起售票到12月30日，民眾憑票根到台東租車可享機車折扣50元，汽車折扣200元優惠，持電子票證搭乘台灣好行公車再享半價優惠。

公路總局配合台東租車業者有18家，業者總共準備了821台機車、420台汽車的數量做為優惠折扣車輛，民眾憑高雄到台東票根，向指定租車業者即享優惠。