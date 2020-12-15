東南科大揪銀髮族遊淡蘭古道 探索先民開墾史

「淡蘭古道」是十九世紀期間淡水廳到噶瑪蘭廳，現今台北、新北、基隆到宜蘭的山區主要交通道路系統。東南科技大學與富邦人壽合作舉辦「淡蘭古道銀髮友善休閒活化」活動，在歷經3個月實地調查、小組培訓與遊程規劃，由銀髮族與青年學生組成的考察團日前同遊淡蘭古道的石碇與平溪地區，除漫步在休閒秘境中，更探索先民拓墾的血汗痕跡。

負責計畫的東南科技大學休閒事業管理系教授陶翼煌指出，淡蘭古道的自然與人文資產，對於我國提高旅遊品質、深地，提高國際能見度，具有重要潛力。東南科大以深坑、石碇、平溪為計畫範圍，執行「大學社會責任實踐計畫(USR)」，並與富邦人壽CSR計畫合作，以「綠色旅遊」為指引，提升地方文化價值、善用與保護生態環境。

遊程首先從基隆河上游南岸、散發濃濃小村風情的白石村為起點，沿途欣賞山嶺稜線、河川地形與基隆河上游清澈的溪水之美，步行到菁桐老街後，用美學角度欣賞鐵道、礦業遺跡，瀏覽礦業生活館中史資料，加深對地方認識，並享用著名健康美味的礦工便當及「古早味紅寶麵茶」，一起用舌尖體驗時光滋味。

來到石碇後，在地人士先後導覽「不見天街」、「百年石頭屋」、「吊腳樓」等因生活而形成的特殊景觀。最後來到「石碇螢火蟲書屋」參觀，感受社會角落的溫暖和對環境的愛。