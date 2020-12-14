快訊

評／從入境到上工，移工防疫為何仍百密一疏？

緯創印度廠暴動 大學畢業員工：說好的薪資竟只付一半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首波冷氣團來襲 北市今晚啟動街友大夜訪

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北台灣氣溫驟降，台北市社會局今晚將動員各區社會福利服務中心及中華民國紳士協會等團體，啟動全市街友大夜訪。本報資料照片
北台灣氣溫驟降，台北市社會局今晚將動員各區社會福利服務中心及中華民國紳士協會等團體，啟動全市街友大夜訪。本報資料照片

今年首波冷氣團來襲，北台灣氣溫驟降，台北市社會局今晚將動員各區社會福利服務中心及中華民國紳士協會等團體，啟動全市街友大夜訪。

社會局科長陳怡如表示，這次的夜訪動員109位社工、17位志工及6位役男，計132人在夜間10點後，於台北市街頭分30個路線，至各街友夜宿地點逐一確認禦寒物資需求，並連結民間善心人士及團體提供禦寒物資，加強勸導安置收容。

社會局表示，北市社工每週也會針對北車及艋舺公園等地，進行街友定期夜訪，並於年底冷氣團或低溫特報時，啟動全北市街友大夜訪。

另外，因應今年新冠肺炎疫情，訪視途中社工也會向街友宣導防疫，協助街友即時掌握最新防疫措施，鑒於入冬可能帶來疫情升溫，這次的全市街友大夜訪也會同時提供街友酒精隨身瓶及防疫宣導，協助街友超前部署自我防疫。

社會局表示，北市府也於台北車站及艋舺公園等街友聚集區，設置「街友友善專用置物袋放置區」，白天可提供周邊夜宿街友放置睡袋、行李等物品，兼顧友善社區環境及市容維護。

考量台北車站開放空間場域風勁較強，且周邊可遮蔽空間較少，社會局為因應冷氣團低溫來襲，如街友因禦寒需取用個人物品，可就近洽詢社會局管理人員，或有禦寒物資需求可就近洽詢各區社會福利服務中心。

街友 冷氣團 北市

延伸閱讀

萬人不怕！朝天宮大法會明登場 引進新科技電子樹防疫

中捷停試營運台中求償 柯文哲：川崎負責 北市代位求償

生育獎金發到還有剩 北市議會籲提高第三胎補助

受疫情影響 北市長照關懷志工服務量能增3倍

相關新聞

南港轉運站BOT案今日簽約 打造基宜花東交通樞紐

南港轉運站BOT案為北市府與中央共同合作的大型招商案，台北市長柯文哲與最優勝申請人新光人壽董事長許澎進行簽約，國產署長曾...

生育獎金發到還有剩 北市議會籲提高第三胎補助

因應少子化及搶救生育率，北市議會民政委員會今通過，北市生育獎勵金第3胎應由現行2萬元補助提高至3萬元，但還要台北市長柯文...

首波冷氣團來襲 北市今晚啟動街友大夜訪

今年首波冷氣團來襲，北台灣氣溫驟降，台北市社會局今晚將動員各區社會福利服務中心及中華民國紳士協會等團體，啟動全市街友大夜...

新北路邊停車App優惠延長至明年底 前30分鐘只要1元

新北市交通局今宣布，路邊停車自助計費App「前30分鐘只要1元」優惠活動將延長至明年12月5日止，交通局停車營運科科長許...

新北單親家庭近7萬戶 單親爸曝心聲：最大困境是時間

新北社會局統計，全市單親家庭有6萬6795戶，其中男性戶長占2萬7385戶，約41%，女性戶長則有3萬410戶。雖比例上...

皇家傳承牛肉麵申請合法最後一刻補件 市府：擇期會勘

新北市板橋皇家傳承牛肉麵調味料工廠日前遭檢舉未依法向新北市政府申請登記，市府也派人前往稽查，並要求皇家牛肉麵向市府辦理登...

三峽獲選「經典小鎮」 大量觀光人潮帶來交通問題

交通部觀光局今年派出秘密客選出30個經典小鎮，新北市三峽也因擁有豐富的山河美景及歷史人文廟宇，成功在全台眾多鄉鎮中脫穎而...

受疫情影響 北市長照關懷志工服務量能增3倍

因應高齡社會，台北市自1999年開始推動長照關懷志工，透過志工服務長照需求者、以減輕家庭照護者身心壓力為目的，不過北市衛...

老公寓輔導成立管委會成效差 北市加碼提高意願

台北市建築物高達20多萬棟，其中7層樓以上老舊公寓大廈達上萬棟，為提升老舊公院大廈居住品質、安全，並進行社區營造，北市府...

砸上千萬成立大數據中心挨轟 北市：非疊床架屋

柯文哲日前宣布北市府成立資料治理委員會，不過遭議員李建昌質疑，北市府投入逾1200萬元成立大數據中心，分析研究案件各局處...

印尼看護未入台2周 北市：將協助380多位失能照護空窗

近日因印尼移工入境頻確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布從12月4日至17日全面暫停引進印尼移工來台工作2周。北市衛生...

空氣射擊、衝浪、光動教室… 新北國民運動中心 一區一特色

民間連鎖健身房及工作室林立，競爭激烈，新北市的國民運動中心可以提供較平價且多元的服務，提供更彈性的運動選擇，為了區隔市場...

熱門新聞

影／盧秀燕向市民道歉 宣布中捷12月19日通車延

官田新中營區縮編變「空營」 軍品店20年沒補貨

盧秀燕堅持年底要通車 林佳龍：早跟她說過安全最重要

列管病患死7年 嘉縣東石衛所仍登載訪視

台南廟會鞭炮不斷惹民怨 環保局開出最高12萬罰單

苗縣秘密客買菸測試逾4成賣少年 連鎖便利商店也中招

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。