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首波冷氣團來襲 北市今晚啟動街友大夜訪
今年首波冷氣團來襲，北台灣氣溫驟降，台北市社會局今晚將動員各區社會福利服務中心及中華民國紳士協會等團體，啟動全市街友大夜訪。
社會局科長陳怡如表示，這次的夜訪動員109位社工、17位志工及6位役男，計132人在夜間10點後，於台北市街頭分30個路線，至各街友夜宿地點逐一確認禦寒物資需求，並連結民間善心人士及團體提供禦寒物資，加強勸導安置收容。
社會局表示，北市社工每週也會針對北車及艋舺公園等地，進行街友定期夜訪，並於年底冷氣團或低溫特報時，啟動全北市街友大夜訪。
另外，因應今年新冠肺炎疫情，訪視途中社工也會向街友宣導防疫，協助街友即時掌握最新防疫措施，鑒於入冬可能帶來疫情升溫，這次的全市街友大夜訪也會同時提供街友酒精隨身瓶及防疫宣導，協助街友超前部署自我防疫。
社會局表示，北市府也於台北車站及艋舺公園等街友聚集區，設置「街友友善專用置物袋放置區」，白天可提供周邊夜宿街友放置睡袋、行李等物品，兼顧友善社區環境及市容維護。
考量台北車站開放空間場域風勁較強，且周邊可遮蔽空間較少，社會局為因應冷氣團低溫來襲，如街友因禦寒需取用個人物品，可就近洽詢社會局管理人員，或有禦寒物資需求可就近洽詢各區社會福利服務中心。
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