新北路邊停車App優惠延長至明年底 前30分鐘只要1元

新北市交通局今宣布，路邊停車自助計費App「前30分鐘只要1元」優惠活動將延長至明年12月5日止，交通局停車營運科科長許芫綺表示，路邊停車自助計費以「分」計費，且停車費可直接線上自動扣繳，自去年8月1日起於全市實施後，停車金額在30元以內的開單張數占比增加至81.24%，有效提高短時停車的周轉率。

許芫綺指出，交通局與宏碁智通股份有限公司、易停網股份有限公司合作推出的「路邊停車自助計費App」，停幾分鐘就付多少，相較人工開單以半小時計收停車費更省錢，而且駕駛人自助計費完成繳費後立即駛離，讓停車格快速周轉，分享給其他有停車需求的駕駛人。

許芫綺表示，人手一機時代，行動支付帶來方便和省時，去年8月1日起於全市實施路邊收費停車格自助計費App，並推出停車「前30分鐘1元」優惠，平均每月自助計費使用筆數及金額均增加，尤其停車金額在30元以內的開單張數占比增加至81.24%。

交通局表示，為推廣民眾使用路邊停車自助計費App，「前30分鐘只要1元」優惠活動將持續至明年12月5日止，駕駛人只要下載「停車大聲公App」或「易停網App」，綁定車號、信用卡或其他付款資料，完成註冊程序，並依序操作尋車位、啟計費、即繳費，App將自動計費並由預設繳費方式自動扣款，不用再跑便利商店繳費。