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新北單親家庭近7萬戶 單親爸曝心聲：最大困境是時間

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
插畫家Blue爸藍聖傑刻劃與孩子相處日常。圖／新北社會局提供
插畫家Blue爸藍聖傑刻劃與孩子相處日常。圖／新北社會局提供

新北社會局統計，全市單親家庭有6萬6795戶，其中男性戶長占2萬7385戶，約41%，女性戶長則有3萬410戶。雖比例上女性較多，但單親爸比較不會向外界求助，身為單親爸爸的插畫家藍聖傑就分享，最大的困境是「時間」，幾乎沒有社交生活，他也透過臉書將與兒子相處的日常互動畫成插畫，呈現單親奶爸帶孩子甘苦談，引發社會共鳴。

新北市社會局委託社團法人新北市湧泉社會服務協會，辦理單親家庭培力支持服務方案，昨在國立空中大學創生園區舉辦加成果展，透過展覽及聯誼，期盼給單親家庭更多支持。

插畫家Blue爸藍聖傑分享，3年前離婚帶著兒子一起生活，必須父兼母職，最大的困境是「時間」，幾乎沒有社交生活，最擔心的是自己生病沒人可以照顧孩子，很多事也變成一個人面對，例如責罵孩子時，就需要同時擔任黑臉及白臉，孩子需要安慰時也只能找他。

「我是運氣好，在家裏工作，但我覺得替手是非常重要的」，藍聖傑說，雖然要有「替手」來支援及協助照顧孩子，但實在不好意思麻煩別人，他也以自身經驗，在臉書分享與兒子相處日常的插畫，並幫忙社會局設計單親爸關懷諮詢專線文宣，提供單親爸專屬求助管道。

社會局長張錦麗表示，單爸比較不會向外界求助，因此特別委託湧泉社會服務協會，設立單親爸關懷諮詢專線0800-581-958，希望單爸勇於向外求助。湧泉社會服務協會理事長蔡慈涵說，協會受社會局委託，給予單親家長情緒支持並提供經濟、心理、法律、醫療衛生、就業、教養、親職教育、育兒諮詢等相關諮詢服務，希望透過各項資源的挹注，鼓勵更多的單親家長，也期許社會給予正向支持。

插畫家Blue爸藍聖傑刻劃與孩子相處日常。圖／新北社會局提供
插畫家Blue爸藍聖傑刻劃與孩子相處日常。圖／新北社會局提供
插畫家Blue爸藍聖傑為新北市單爸服務專線設計了感人海報。圖／新北社會局提供
插畫家Blue爸藍聖傑為新北市單爸服務專線設計了感人海報。圖／新北社會局提供
插畫家Blue爸藍聖傑（右）表示，單親最大的困境是「時間」的分配。圖／新北社會局提供
插畫家Blue爸藍聖傑（右）表示，單親最大的困境是「時間」的分配。圖／新北社會局提供

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