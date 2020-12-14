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皇家傳承牛肉麵申請合法最後一刻補件 市府：擇期會勘

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
皇家牛肉麵調味料工廠日前遭檢舉未申請合法登記，首次送件應未備齊資料被要求補件，終於趕在最後一刻送件，完成申請程序。記者張睿廷／攝影
皇家牛肉麵調味料工廠日前遭檢舉未申請合法登記，首次送件應未備齊資料被要求補件，終於趕在最後一刻送件，完成申請程序。記者張睿廷／攝影

新北市板橋皇家傳承牛肉麵調味料工廠日前遭檢舉未依法向新北市政府申請登記，市府也派人前往稽查，並要求皇家牛肉麵向市府辦理登記，不過皇家牛肉麵首次送件因為文件未備齊，沒有通過，被要求重新補件，業者趕緊準備，終於在最後期限內趕上，經發局將擇期安排會勘，決定是否核照。

皇家傳承牛肉麵日前遭行政院發言人丁怡銘稱使用萊牛，業者立刻出面澄清沒有使用萊牛，事件延燒多日，後來又有民眾檢舉黃家牛肉麵調味料工廠發現業者僅於衛福部的食藥平台上登記，未依規定向新北市登記。

新北市經發局上個月23日稽查後發現業者工廠土地屬於乙種工業區，建物也都符合規定，表示會輔導業者依「食品工廠建築及設備設廠標準」及「工廠管理輔導法」辦理工廠登記。

新北市經發局表示，要辦理工廠登記須備妥工廠登記申請書、公司核准函及變更登記表或商業登記核准函、主要機器設備表及配置圖、建築物配置平面簡圖及面積計算表等10多項表單，但皇家傳承牛肉麵首次送件因文件未備齊，遭要求補件，業者對此相當積極，趕在最後一刻補上相關資料，目前初審皆無問題，預計擇日至工廠會勘，決定是否核照給予業者。

皇家傳承 建築

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