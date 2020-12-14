汐止火車站砍樹惹民怨 民代要求種回來

汐止火車站靠近秀峰路出口，去年一整排的路樹被砍掉，引起不少民怨，只是一年過去了，不但路面沒有整平，砍掉的樹也沒有補種，今(14)日上午立委翁重鈞服務處、羅明才服務處及市議員白珮茹、張錦豪、台鐵、區公所等單位都現場會勘，要求將砍掉的樹補種回來。

市議員白珮茹指出，去年台鐵將人行道上的路樹砍掉，砍掉後卻一直沒有種回去，所以今天會同了立委及地方民代來釐清到底是誰把樹砍掉了，經過溝通，當初地方是要求移植並不是移除，因為樹擋住路燈照明，所以，希望能修剪，但是台鐵瞬間就把樹砍掉，所以，有請新北市政府景觀處來釐清，雖然，已經開罰了，但是在全球暖化的今天，為地球種樹是每個公民應該有的義務，所以，希望這四棵不小心被砍掉的路樹應該要種回去。

白珮茹表示，之前種的路樹會有根部隆起破壞鋪面的情形，所以有請市府景觀處就適合的樹種提供建議，那我們還是希望公部門應該要以身作則，雖然種回去很麻煩，但是也不能便宜行事，怕大家走路跌倒就把樹砍光，所以，今天很感謝翁重鈞委員、羅明才委員都派員到場出席，因為，光是汐止區就有三個火車站，每天進出的人很多，很感謝兩位委員關心也派人來協助，希望台鐵能配合地方政府的要求，把環境用的更好。