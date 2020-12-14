四腳亭火車站地下道慘淹水 地方盼改善排水

瑞芳區四腳亭火車站地下道，是連通前後站以及搭車月台的必經要道，但地下道排水設施老舊不堪負荷，雨水在階梯形成小瀑布，天花板也有漏水宛如蓮蓬頭，積水嚴重，今(14)日立委賴品妤服務處辦理會勘，希望盡快改善地下道漏水、排水的問題。

吉慶里長簡惠麗表示，瑞芳區四腳亭以火車鐵軌為界，前站為吉慶里，後站則是吉安里，居民來往前後站大多是行走火車站地下道，但是氣候多雨的四腳亭，地下道不僅潮濕容易滑倒，今年冬天吉慶里端老舊的排水系統更不堪負荷，積水嚴重，感謝立委賴品妤服務處辦理會勘，要求台鐵改善。

立委賴品妤服務處主任賴錫聰表示，今天會勘看下來，地下道從地面流下來的雨水，在銜接上出了問題，水流流入階梯，更從階梯隙縫往下形成迷你瀑布，一不小心鞋子就會全濕，而地下道路面也積水，天花板還有漏水，宛如室內的毛毛雨，台鐵在會勘中也承諾將盡數改善，讓居民通行防濕又防滑。

吉安里長謝永昌表示，目前火車站地下道階梯對身障人士仍是個難題，台鐵接下來預計十二月底將陸續在吉安、吉慶兩里與火車站月台發包施作電梯空橋，而火車前站也在11月動工將廁所整修，增設無障礙功能，讓偏鄉地區的居民、乘客得到更友善的服務。