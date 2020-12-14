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淡江大橋聯絡道工程 沙崙路隧道明年4月完工
淡水區沙崙路與大庄路之間的淡江大橋聯絡道隧道工程，總長200公尺，從105年開工，目前隧道的外型已經逐漸清晰，由於工程進展順利，明年四月可以完成，提前讓沙崙路到新市鎮截彎取直，交通更方便。
淡江大橋工程今年9月初完成主橋塔鋼管圍堰合龍後，目前正在施作基礎作業，而工程第二標也就是淡江大橋聯絡道路，位於沙崙路與大庄路之間的隧道工程，總長200公尺，從105年開工，隧道的外型已經逐漸清晰。
這條過去要從大庄沙崙連接到新市鎮的沙崙路，中間因地形關係，必需遶過砲台公園，從新民街一段接到新市鎮，而這項工程最主要就是希望不僅為淡江大橋周邊聯絡道路更加順暢，也讓路形更整齊。
公路總局西濱北區臨處長詹益祥表示，目前可以看到沙崙路隧道，車行箱涵工程接近打通的階段，明年四月就可以完工，預計五到六月即可通車，也是在淡江大橋完工之前的一項道路重大建設，也提前讓沙崙路到新市鎮截彎取直，交通更方便。
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