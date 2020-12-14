聽新聞
test
0:00 / 0:00
瑞芳深澳路大車轉彎難 地方盼拓寬改善觀光
瑞芳區景點象鼻岩、酋長岩、深澳漁港等景點都是由深澳路出入，但與台二線交會的路口寬度不夠，遊覽車轉彎容易發生事故，地方就期盼能爭取前瞻計劃經費，拓寬深澳路及電桿地下化，讓觀光品質更提升。
瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，新北市府相當支持「深澳漁港」轉型為觀光漁港，相當支持漁會舉辦水舞表演及七夕活動，更在今年在漁港邊設立了Youbike自行車點，讓觀光景點的交通方式更便利，只是活動熱鬧空前，深澳路的交通問題也浮現，感謝瑞芳區公所14日辦理會勘，蒐集地方意見，將深澳路作更好的規劃。
新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，因為深澳路與台二線交叉口寬度不足，今天會勘希望將現有三線道，變為大的兩線道，提升大客車轉彎的安全性，另外針對自行車道畫設與規劃，也將陸續透過會勘請場商繪圖討論，目前公所希望爭取到前瞻計劃經費做改善，也希望推廣電桿地下化，讓酋長岩等特殊地質景觀，能有更好的欣賞視角。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言