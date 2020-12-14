瑞芳深澳路大車轉彎難 地方盼拓寬改善觀光

瑞芳區景點象鼻岩、酋長岩、深澳漁港等景點都是由深澳路出入，但與台二線交會的路口寬度不夠，遊覽車轉彎容易發生事故，地方就期盼能爭取前瞻計劃經費，拓寬深澳路及電桿地下化，讓觀光品質更提升。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，新北市府相當支持「深澳漁港」轉型為觀光漁港，相當支持漁會舉辦水舞表演及七夕活動，更在今年在漁港邊設立了Youbike自行車點，讓觀光景點的交通方式更便利，只是活動熱鬧空前，深澳路的交通問題也浮現，感謝瑞芳區公所14日辦理會勘，蒐集地方意見，將深澳路作更好的規劃。

新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，因為深澳路與台二線交叉口寬度不足，今天會勘希望將現有三線道，變為大的兩線道，提升大客車轉彎的安全性，另外針對自行車道畫設與規劃，也將陸續透過會勘請場商繪圖討論，目前公所希望爭取到前瞻計劃經費做改善，也希望推廣電桿地下化，讓酋長岩等特殊地質景觀，能有更好的欣賞視角。