黑科技應用AI說明會 淡水店家防護更精準

台灣大寬頻紅樹林數位有線電視結合網路產品，更延伸出HSAI 智能監看功能，今(14)日走入社區，邀請房仲業者、房東、餐廳業者等等，針對「HOME SECURITY AI店家防護系統」舉辦產品說明會，產示即時主動通報、回傳畫面，讓不速之客無所遁形的功能。

紅樹林有線電視總經理林勝宏表示，有線電視跳脫以往大家對第四台的舊有印象，運用網路創造出許多不同面向的服務，更開創出針對不同消費者需求產品，就是希望提供令大家耳目一新的感受。

紅樹林有線電視業務經理鄭介宇表示，這次紅樹林數位有線電視，走入社區，邀請到許多的業者，有的是房仲業者、房東、餐廳業者等等，來針對「HOME SECURITY AI店家防護系統」舉辦產品說明會，並且經過專人一對一的特別解說，讓現場的老闆們可以對數位智能監控系統更加認識。

參與的業者表示，能夠精準判別還有即時通報是讓他印象最深刻的功能。

業務經理鄭介宇表示，「HOME SECURITY AI店家防護系統」，最大的亮點，有業界獨創的人像辨識、智能警告設備，並提供跨平台監控，就是可以在監視器當中，精準判斷是否有人入侵，還是一般的動物風吹草動，並且即時主動通報，回傳畫面，讓不速之客無所遁形、無機可乘，確保每一個店家的生命財產安全。