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南港轉運站BOT案今日簽約 打造基宜花東交通樞紐

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲（左）與新光人壽董事長許澎（右）進行南港轉運展BOT簽約。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲（左）與新光人壽董事長許澎（右）進行南港轉運展BOT簽約。記者胡瑞玲／攝影

南港轉運站BOT案為北市府與中央共同合作的大型招商案，台北市長柯文哲與最優勝申請人新光人壽董事長許澎進行簽約，國產署長曾國基與台鐵局副局長朱來順均出席見證。柯文哲表示，北市未來變化最大、最有發展潛力的地區就是南港，除三鐵共構，還有未來北宜高鐵及基隆捷運，相信東區門戶計畫極具發展性。

柯文哲指出，他第一任期的重點是以北門為中心的西區門戶計畫，在西區門戶計畫告一段落後，第二任重心移轉至以南港車站為中心的東區門戶計畫，未來5年，南港為北市變化最大地區。

現在南港除有中研院、國家生技園區、南港生技大樓、國家會展中心第一二期完工、北部流行音樂中心北基地全數完工，南基地明年10月完成開放、南港瓶蓋工廠等，在建設硬體設備時，交通問題也要解決。

柯文哲表示，過去4年北市所有捷運站，就屬南港站人流增加最多，預估未來5年人數還會大幅成長，「人流代表金流」，預期以南港車站為中心的東區門戶計畫商機無限。

除三鐵共構，將來北宜高鐵從南港車站延伸出去，基隆捷運終點站也會拉到南港站，未來高鐵也會從南港延伸到宜蘭；南港目前除有轉運站西站，未來東站轉運站完工後，打造北市往基隆、宜花東交通樞紐。

針對這次南港轉運站BOT與新光人壽簽約，柯說，過去南港軟體園區、信義A12合作案都非常成功，正派經營、信用良好。地方上投資40億，預期東區門戶計畫會相當有發展，不會虧本，一定會賺錢。

北市府也會給最多行政協助，希望在2025年能開工使用，配合東區門戶計畫屆時也差不多會完成，會是個有前景的投資案，盼能替東區門戶多增加一筆成功案例。

台北市長柯文哲（左）與新光人壽董事長許澎（右）進行南港轉運展BOT簽約。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲（左）與新光人壽董事長許澎（右）進行南港轉運展BOT簽約。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲與新光人壽董事長許澎進行南港轉運展BOT簽約。記者胡瑞玲／攝影
台北市長柯文哲與新光人壽董事長許澎進行南港轉運展BOT簽約。記者胡瑞玲／攝影

北市 東區 柯文哲

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