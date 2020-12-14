三峽獲選「經典小鎮」 大量觀光人潮帶來交通問題

交通部觀光局今年派出秘密客選出30個經典小鎮，新北市三峽也因擁有豐富的山河美景及歷史人文廟宇，成功在全台眾多鄉鎮中脫穎而出。不過地方民眾表示，三峽每逢假日湧進大量人潮，許多遊覽車都會停在中華路上，造成車流回堵，盼能盡速增建長福停車場，解決交通才能使觀光效益達到最大化。

三峽為全台知名觀光景點，其中最熱鬧的三峽老街以祖師廟為發展中心形成聚落，周邊還有三峽拱橋、興隆宮媽祖廟等景點，老街內大部分建築皆採巴洛克風格，還有拱型紅磚走廊，每年到訪人次高達200萬。

三峽還擁有許多山河美景，並藉著得天獨厚的地理環境種植出品質優異的碧螺春、蜜香紅茶、綠竹筍的享譽全台的農特產品。三峽靠著這些優秀的條件，在交通部舉辦的「台灣經典小鎮3.0」評選中雀屏中選。

三峽觀光越來越熱，卻也連帶產生交通問題，每逢假日便會有大量遊覽車塞在中華路、中山路、文化街，民眾抱怨連連。

新北市議員廖宜琨表示，清水祖師廟附近的大型停車場僅有一處長福平面停車場，但這也不足以容納假日來觀光的大量人潮，所以希望市府能將長福停車場改建為地下兩層的停車場，增加遊覽車、自小客車停車位。