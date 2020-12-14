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三峽獲選「經典小鎮」 大量觀光人潮帶來交通問題

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
三峽老街不只有各種特色店家，春天時，還有櫻花讓遊客欣賞，美不勝收。記者張睿廷／攝影
三峽老街不只有各種特色店家，春天時，還有櫻花讓遊客欣賞，美不勝收。記者張睿廷／攝影

交通部觀光局今年派出秘密客選出30個經典小鎮，新北市三峽也因擁有豐富的山河美景及歷史人文廟宇，成功在全台眾多鄉鎮中脫穎而出。不過地方民眾表示，三峽每逢假日湧進大量人潮，許多遊覽車都會停在中華路上，造成車流回堵，盼能盡速增建長福停車場，解決交通才能使觀光效益達到最大化。

三峽為全台知名觀光景點，其中最熱鬧的三峽老街以祖師廟為發展中心形成聚落，周邊還有三峽拱橋、興隆宮媽祖廟等景點，老街內大部分建築皆採巴洛克風格，還有拱型紅磚走廊，每年到訪人次高達200萬。

三峽還擁有許多山河美景，並藉著得天獨厚的地理環境種植出品質優異的碧螺春、蜜香紅茶、綠竹筍的享譽全台的農特產品。三峽靠著這些優秀的條件，在交通部舉辦的「台灣經典小鎮3.0」評選中雀屏中選。

三峽觀光越來越熱，卻也連帶產生交通問題，每逢假日便會有大量遊覽車塞在中華路、中山路、文化街，民眾抱怨連連。

新北市議員廖宜琨表示，清水祖師廟附近的大型停車場僅有一處長福平面停車場，但這也不足以容納假日來觀光的大量人潮，所以希望市府能將長福停車場改建為地下兩層的停車場，增加遊覽車、自小客車停車位。

新北市交通局指出，目前市府已著手規畫改建長福停車場，但因經費龐大，須中央奧援，現正研擬計畫向中央爭取前瞻計畫計費，若爭取成功，能把僅有16個大型車位、98個小型車位的停車場擴建成24個大型車位，260至330個小型車位的大型停車場。

三峽長福停車場車位無法負荷大量遊客，使得許多民眾都會把車違停在中華路、中山路、文化街，造成交通問題。圖／新北市交通局提供
三峽長福停車場車位無法負荷大量遊客，使得許多民眾都會把車違停在中華路、中山路、文化街，造成交通問題。圖／新北市交通局提供
三峽山河美景及豐富的人文廟宇，每逢假日便會湧入大量遊客，這次更在交通部舉辦的「台灣經典小鎮3.0」評選中脫穎而出。記者張睿廷／攝影
三峽山河美景及豐富的人文廟宇，每逢假日便會湧入大量遊客，這次更在交通部舉辦的「台灣經典小鎮3.0」評選中脫穎而出。記者張睿廷／攝影

停車場 遊覽車

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