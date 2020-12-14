中捷停試營運台中求償 柯文哲：川崎負責 北市代位求償

台中捷運綠線列車因為連結器軸心斷裂而暫停試營運，通車日期也延宕，台北捷運局前後2次提出的故障原因及改善報告都被台中市政府退回，市長盧秀燕也就此致電台北市長柯文哲，表達不滿。柯文哲今天表示，對北市府來說，就是找川崎公司負責，該求償就求償，北市府就是代位求償。

日商川崎重工已於12月10日提送調查報告給北市捷運局，北捷局也在隔日前往台中向台中市長盧秀燕說明。北捷局表示，軸心斷裂原因，初步認定為製造及不適當安裝所導致，將盡速成立審查委員會，釐清相關疑義，以昭公信。

柯文哲今天也表示，現在只知道斷掉，不過斷掉的原因還是要說明，這問題沒有完全說明，柯今天說，川崎外包給外面的子公司做，對北市府來說，就是找川崎公司負責。

至於台中市府要求台北市長柯文哲與交通部長林佳龍報告，柯則回應，台北捷運工程局長會去，沒有問題，至於後續求償，柯說，就算是求償也是代位求償，台中捷運這個案子，原本12月19日正式通車，現在有問題，不過到底時間拖太久，就看川崎怎麼處理。該求償就求償。