陡得像雲霄車？長榮路便橋明通車 南巿府：一切安全

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
長榮便橋將在明天通車。圖／交通局提供
長榮便橋將在明天通車。圖／交通局提供

去年底10月封閉的長榮地下道，替代鋼造便橋已經完工，明天上午10時開放通車啟用，受限橋梁現地條件及維護用路安全，鋼便橋限速30公里、限高3公尺，僅限機慢車與小客（貨）車通行，禁止大貨車、大客車行駛，交通局建議大型車輛依預告改道標誌提前改道。

便橋之前完工之後，由於坡度比較陡，被指為行車像「搭雲霄飛車」，市府與相關單位也都前往會勘，認為只是視覺上的感覺，行車上並沒有安全問題。

交通局局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視長榮路鋼便橋通車後交通狀況，要求加強通行路線引導及標示，並派員做好交通引導及管制。

王銘德指出，因長榮路鋼便橋開放後仍限制大型車輛通行，將以周邊開元路、中華路、公園路、公園北路等主要道路為大型車改道動線，沿線已設置導引牌面、重要交通結點將有義交人員協助交通疏導，開放初期已協調警察局與交通部鐵道局加強交通指揮，開放1周後將視通行情滾動式檢討各項作為，以期維護交通順暢與用路安全。

長榮便橋將在明天通車。圖／交通局提供
長榮便橋將在明天通車。圖／交通局提供

長榮 警察 雲霄飛車

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