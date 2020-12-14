陡得像雲霄車？長榮路便橋明通車 南巿府：一切安全

去年底10月封閉的長榮地下道，替代鋼造便橋已經完工，明天上午10時開放通車啟用，受限橋梁現地條件及維護用路安全，鋼便橋限速30公里、限高3公尺，僅限機慢車與小客（貨）車通行，禁止大貨車、大客車行駛，交通局建議大型車輛依預告改道標誌提前改道。

便橋之前完工之後，由於坡度比較陡，被指為行車像「搭雲霄飛車」，市府與相關單位也都前往會勘，認為只是視覺上的感覺，行車上並沒有安全問題。

交通局局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視長榮路鋼便橋通車後交通狀況，要求加強通行路線引導及標示，並派員做好交通引導及管制。