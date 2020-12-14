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生育獎金發到還有剩 北市議會籲提高第三胎補助

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應少子化及搶救生育率，北市籲第3胎補助應由現行2萬元補助提高至3萬元。聯合報系資料照
因應少子化及搶救生育率，北市籲第3胎補助應由現行2萬元補助提高至3萬元。聯合報系資料照

因應少子化及搶救生育率，北市議會民政委員會今通過，北市生育獎勵金第3胎應由現行2萬元補助提高至3萬元，但還要台北市長柯文哲支持，北市民政局長藍世聰表示，會強烈建議柯文哲支持，但預估須增加上千萬元預算，還要與其他局處討論。

為鼓勵民眾生小孩，北市設有生育獎勵金，現行提供民眾每胎2萬元獎勵金，民政局今年編列4.8億元預算，但截至11月底僅發出1萬6839件、金額3億3678萬元，預算還剩1億多元。

民政局明年將編列4.6億元生育獎勵金預算，多位議員在民政委員上均建議，應將第三胎生育獎勵金從2萬元調高至3萬元。

藍世聰回應，會考慮將剩餘預算拿來補助第三胎，經統計，北市去年第三胎孩童共有1769人，若每人津貼提高1萬元，須多花1700多萬元

議員王浩表示，就算提高第三胎生育獎勵金，受益者也僅1700餘人，應該不用增加預算；議員應曉薇、闕枚莎認為，過去統計一個小孩從出生到大學，需花1000萬元，如今費用恐需增加，政府多給補助是好事。

針對生育獎勵金預算，民政委員會最後做出附帶決議內容，為提高生育率，生育獎勵金第3胎應由現行2萬元提高至3萬元。

民政局表示，整個生育政策是誇局處辦理，並非民政局說了算，未來還會與教育局、社會局共同討論，最後還是要看北市府政策。

生育 北市 柯文哲

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