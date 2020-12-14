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受疫情影響 北市長照關懷志工服務量能增3倍

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市衛生局表示，儘管北市長照志工人數成長，但今年受疫情影響，關懷服務量能大增，今年初每月志工服務人次為6700人次，今年10月服務量次已到1萬9千多人次。圖／北市衛生局提供
北市衛生局表示，儘管北市長照志工人數成長，但今年受疫情影響，關懷服務量能大增，今年初每月志工服務人次為6700人次，今年10月服務量次已到1萬9千多人次。圖／北市衛生局提供

因應高齡社會，台北市自1999年開始推動長照關懷志工，透過志工服務長照需求者、以減輕家庭照護者身心壓力為目的，不過北市衛生局也發現，儘管北市長照志工人數不斷成長，但今年受疫情影響，需求服務量能大增，今年初志工服務人次每月為6700人次，不過今年10月單月，已服務1萬9千多人次，其中以電話關懷量能大幅成長。

北市衛生局長期照護科長劉惠賢說，今年受新冠肺炎疫情影響，長照志工的需求也大，儘管今年初志工人數有600位，到今年十月已成長到660位，但因需求面大增，今年1月的服務人次為6700次，但10月份統計，志工服務量能已達1萬9千多人次。

劉惠賢分析，之所以長照志工服務的量能增加近三倍，應是社區內因疫情緣故，有些民眾會有心理壓力及困擾，尋求志工服務多，所以防疫期間，長照志工透過電話關懷的量能不斷大幅成長。電話關懷服務量次，年初每月約1800人次，至今已達每月逾2200人次。

衛生局表示，位妥善因應高齡社會帶來的挑戰，北市府持續招募長照志工，提供陪伴、關懷及相關臨時交辦事項等服務，藉由台北市12個健康服務中心發展的特色擴大招募，讓長照服務資源能夠維持。

劉惠賢說，只要是有意願成為志工者，都可以到台北市12區健康服務中心洽詢長照關懷志工報名方式，只要年滿18歲以上，無不良紀錄、國小以上畢業，具有愛心、耐心及工作熱忱，都可以加入長照關懷行列。

長照 北市 衛生局

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