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印尼看護工無法入台 北市387家庭可申請喘息服務

中央社 / 台北14日電

中央流行疫情指揮中心暫緩印尼移工入台，導致有長照需求的家庭出現照護空窗。台北市衛生局長照科長劉惠賢今天表示，北市共387個家庭因此受到影響，已通知他們可申請喘息服務。

過去聘有外籍看護工的被照顧者，只有在經照管中心評估屬長照需要等級第7級或第8級者，且外籍看護工短時間休假時，才能申請使用長照喘息服務。

中央流行疫情指揮中心從12月4日開始，全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，衛福部因此放寬規定，讓因看護工無法入境導致有喘息服務者都能申請。

劉惠賢表示，根據衛福部提供名單，台北市有387名個案因此符合喘息服務申請資格，衛生局已一一接洽聯繫過，大約有41%民眾有喘息或居家服務的需求，目前申請服務量都沒有問題。

劉惠賢說，喘息服務包含三大類，居家類由受過訓練的照顧服務員到個案家中提供照顧服務，機構類是住宿機構、日間照顧中心或夜間臨托等，社區類則有巷弄長照站臨托。

劉惠賢指出，未來若有類似狀況，民眾聘僱外籍看護工因疫情無法入台，而有喘息服務需求的個案，也可以依此原則，撥打1966長照服務專線申請。

外籍看護 長照 衛生局

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