台中議會加開臨時會 北捷局、柯文哲恐得來台中報告

好不容易通車的台中捷運綠線，卻在試營運6天就喊停，又檢出車廂連結器材質有結構疑慮，到底問題在哪裡？藍綠議員都疑惑，要求市府公布北捷與廠商報告供監督，藍營議員也擔心萊豬與核食明年度開放引發食安疑慮，議長張清照順從民意，決定12月21到25召開臨時會，屆時北捷公司與台北市長柯文哲恐被要求來台中報告。

民進黨團總召陳世凱表示，台中捷運目前確定要延誤通車，市府對市民應有交待，問題至今連報告書都不公開，僅由市府片面宣布；民進黨議員一早展開連署，要求召開臨時會監督捷運問題。

藍營議員在台下大喊「贊成開臨時會，萊豬、核食問題一併審查！」

國民黨團書記長陳政顯指出，市府針對捷運事件立即做政策宣布，認真負責，美中不足是未見專業的書面報告，議員、民眾有權知道，民眾也很關心食安問題，支持加開臨時會，透過議會質詢與局處答詢撤底了解，也要求北捷和台北市政府要帶檢測報告來議會備詢。

台中市議長張清照指出，針對捷運、萊豬、核食3大議題，在12月21到25召開臨時會，請市府做專案報告讓全民了解。