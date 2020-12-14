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中捷無法通車誰負責？藍綠吵翻天 盧秀燕：我概括承受

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
民進黨議員要求盧秀燕市長針對中捷事件全權負責，不要甩鍋。記者張明慧／攝影
民進黨議員要求盧秀燕市長針對中捷事件全權負責，不要甩鍋。記者張明慧／攝影

台中捷運綠線試營運六天就發生連結器軸心斷裂，經擴大檢測確定連結材質有結構性問題，市長盧秀燕今宣布延後通車並退回報告，議會今原本審預算，但藍綠一早就為「誰該負責？」爭吵不休，會議被迫中斷。

盧秀燕今強調「唯有安全，才能通車」，認為北捷局和川崎重工提出的故障原因仍存安全疑慮，預估修復期程過於樂觀，「我寧可挨罵，但市民安全至上」，正式宣布通車日期延後。

綠營議員陳淑華、江肇國、林德宇、陳世凱與施志昌等人連番質疑，為何至今不公布北捷與廠商的報告？一味隱匿；另在發生第一、第二根連結器軸心斷裂早該究責，何事過廿多天才要找專家成立捷運故障審查委員會，反應過慢，綠營議員要求公布報告，議會也要成立專案小組監督，並召開臨時會審議此案。

綠營議員並痛指盧秀燕為道歉卻不負責，根本是甩鍋天后；但盧秀燕斬釘截鐵說，「我概括承受，全權負責！」

藍營議員李中、林汝洲則強調，當方三方簽訂是交通部與台北市政府、台中市政府，中市政府是出錢單位，委由北捷施做，責任當然在北捷；而通車前由交通部多次履勘都沒問題，交通部顯然也要負責任。

藍營議員一踴而上高喊「中捷通車，安全至上」，綠營議員則齊聚主席台要議長召開臨時會，並要求北捷來議會報告，藍綠吵成一團，議長張清照宣布休息十分鐘，到11點還無法按議程，審查台中市府明年度預算。

國民黨議員連番發言並舉牌，支持盧秀燕市長捷運必須安全才能通車。記者張明慧／攝影
國民黨議員連番發言並舉牌，支持盧秀燕市長捷運必須安全才能通車。記者張明慧／攝影
民進黨議員圍住主席台，要求召開臨時會，市府也應提出北捷與廠商對捷運的檢修報告。記者張明慧／攝影
民進黨議員圍住主席台，要求召開臨時會，市府也應提出北捷與廠商對捷運的檢修報告。記者張明慧／攝影
國民黨議員連番發言並舉牌，支持盧秀燕市長捷運必須安全才能通車。記者張明慧／攝影
國民黨議員連番發言並舉牌，支持盧秀燕市長捷運必須安全才能通車。記者張明慧／攝影

北捷 台中捷運 盧秀燕

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