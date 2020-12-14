中捷無法通車誰負責？藍綠吵翻天 盧秀燕：我概括承受

台中捷運綠線試營運六天就發生連結器軸心斷裂，經擴大檢測確定連結材質有結構性問題，市長盧秀燕今宣布延後通車並退回報告，議會今原本審預算，但藍綠一早就為「誰該負責？」爭吵不休，會議被迫中斷。

盧秀燕今強調「唯有安全，才能通車」，認為北捷局和川崎重工提出的故障原因仍存安全疑慮，預估修復期程過於樂觀，「我寧可挨罵，但市民安全至上」，正式宣布通車日期延後。

綠營議員陳淑華、江肇國、林德宇、陳世凱與施志昌等人連番質疑，為何至今不公布北捷與廠商的報告？一味隱匿；另在發生第一、第二根連結器軸心斷裂早該究責，何事過廿多天才要找專家成立捷運故障審查委員會，反應過慢，綠營議員要求公布報告，議會也要成立專案小組監督，並召開臨時會審議此案。

綠營議員並痛指盧秀燕為道歉卻不負責，根本是甩鍋天后；但盧秀燕斬釘截鐵說，「我概括承受，全權負責！」

藍營議員李中、林汝洲則強調，當方三方簽訂是交通部與台北市政府、台中市政府，中市政府是出錢單位，委由北捷施做，責任當然在北捷；而通車前由交通部多次履勘都沒問題，交通部顯然也要負責任。