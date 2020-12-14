砸上千萬成立大數據中心挨轟 北市：非疊床架屋

柯文哲日前宣布北市府成立資料治理委員會，不過遭議員李建昌質疑，北市府投入逾1200萬元成立大數據中心，分析研究案件各局處就能自行處理，不僅功能疊床架屋，也遭外界質疑恐為民眾黨政治分析工具。北市資訊局回應，大數據中心是為完善資料驅動城市治理，並非疊床架屋。

資訊局表示，大數據為精進政府治理、及數位轉型重要策略，世界各國無論中央及縣市政府，都積極規劃與應用。至於大數據中心與各局處的數據儀表板處理範疇及深度不同，但兩者並存能相輔相成，並非疊床架屋。

至於功能定位，資訊局說，大數據中心是為協作跨局處相關市政議題數據分析，以各專業領域的機關自有的業務資料進行數據整合，以利市政議題研析及提升政務效率。

資訊局表示，北市府推動大數據中心是為整合跨局處、跨領域資料，以綜觀全市的角度透過視覺化儀表板及數據分析，以利輔助決策，如計程車招呼熱點分析情形、水綠地圖等跨局處議題，協助府級政策的研擬及幕僚作業。

北市府提到，大數據中心為府級城市治理所需，跨機關資料盤點、清理、確認資料品質後，建立中樞化的平台，讓資料可順利整合至大數據中心進行分析。