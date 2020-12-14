印尼看護未入台2周 北市：將協助380多位失能照護空窗

近日因印尼移工入境頻確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心宣布從12月4日至17日全面暫停引進印尼移工來台工作2周。北市衛生局表示，北市原聘僱外籍看護工未能依限返台、或新聘看護工未能入台，影響的照護需求數約達380多人，衛生局已逐一通知個案家庭，將提供照護人力需求的空窗期，給予喘息服務。

北市衛生局長期照護科長劉惠賢表示，日前衛福部與勞動已通知各縣市政府，因這次印尼移工無法來台兩周而有照護需求的個案名單，北市統計約有380多位，衛生局已經全部聯繫過一輪，並已針對有照顧需求的民眾，逐一安排喘息服務。

劉惠賢表示，台北市目前提供的喘息服務，三大類包括居家式喘息，由受過訓練的照顧服務員到個案家中，提供個案身體照顧服務；機構式喘息則是由住宿機構、日間照顧中心、小規模多機能(夜間臨托)等提供照顧；還有巷弄長照站臨托，讓個案在社區中，接受短暫照顧服務。至於相關收費，依照失能等級每年給付3萬2340至4萬8510元，一般戶部分負擔給付額度的16%；中低收部分負擔給付額度的5%，低收則是全額免費。

衛生局也表示，台北市長期照顧管理中心評估後，長照需要等級第2級(含)以上者，已經聘僱外籍看護工家庭，仍可以獲得「長照2.0」的照顧服務，經北市照管中心評估長照需要等級第2級或第8級者，可於外籍家庭看護工短時間休假，不受30天空窗期限制，即可申請喘息服務。

對於近日因印尼籍移工受疫情影響無法入境，或有長照喘息需求的民眾，皆可撥打1966長照服務專線申請喘息服務。此外，被照顧者如有失智情形，也提供失智共照中心及失智社區服務據點。