周興哲與前女友趙岱新台上擁抱 新北耶誕演唱會引高潮

新北市2020歡樂耶誕城今天「巨星耶誕演唱會」，現場大咖雲集，有民眾9日就搭帳篷排隊，只為更靠近心儀的偶像，演唱會氣氛熱絡，吸引上萬人參加。各歌手接力演唱，氣氛熱烈，且還有「迪士尼」光雕秀，活動類型相當多元。當周興哲上台演唱時，還與前女友同時也是主持人的趙岱新擁抱，把現場氣氛炒到最高點。

這場巨星演唱會邀請9m88、李建軒、鼓鼓、電視劇集「女力報到」演員、高爾宣、許書豪、玖壹壹、周興哲、魚丁糸共同演出，一連4小時，演出內容多元又豐富。

活動安排因遊戲狼人殺爆紅的「五堅情」演唱當紅歌曲「天黑請閉眼」為演唱會揭開序幕，5人分別以今年歡樂耶誕城主題「迪士尼」服裝登場，最前排有許多粉絲製作圖卡，看得出人氣相當高，隨後主辦單位讓今年入圍金曲最佳新人獎的9M88登場，以慵懶渾厚的嗓音征服現場聽眾，高超的演唱技巧讓歌迷聽得如癡如醉。

隨後人氣饒舌歌手高爾宣、團體玖壹壹接連演唱「Without You」、「Local」，台下歌迷相當興奮，尖叫聲不斷，現場氣氛被炒到高點後，新北市長侯友宜登場。

侯友宜直接在現場與玖壹壹一起玩起饒舌遊戲，主持人黃子佼還發現侯友宜與玖壹壹團員洋蔥有兄弟臉，台下聽到後笑聲不斷。

侯友宜表示，很高興這次盛會有很多民眾參加，也請大家戴好口罩，做好防疫，新北很美麗就是因為有這些優秀的市民。

當周興哲上台時，前女友趙岱新上前給予擁抱，台下尖叫聲不斷，趙岱新還當場替周興哲與台下歌迷拍照，為活動帶來高潮。