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柯文哲走訪文青聖地 體驗信義松菸無圍牆博物館

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
柯文哲今走訪信義松菸無圍牆博物館各處景點，包含「不只是圖書館」、「黃翊工作室+」。記者胡瑞玲／攝影
柯文哲今走訪信義松菸無圍牆博物館各處景點，包含「不只是圖書館」、「黃翊工作室+」。記者胡瑞玲／攝影

台北市長柯文哲上任後，積極推動無圍牆博物館系列走讀路線，其中，信義松菸無圍牆博物館，以松山文創園區及台北大巨蛋為中心，串連文化場域、品牌、國內外設計時尚商品、國際體育賽事等。柯文哲今前往文青聖地，體驗文青一日生活，享受古蹟與創新的新舊共融氛圍。

柯文哲沿路走訪松菸各處景點，包含前身為日式女澡堂的「不只是圖書館」，全館以「泡書」為概念及意象，重新整修今年7月啟用，收藏百種以上雜誌，用書籍堆砌成階梯，打造出群書環繞的下沉式閱讀空間，並保留半圓形澡池、花磚、窗紋等舊時痕跡。

專門販售台灣使相關書籍、發跡於台南的「聚珍臺灣」，今年8月於日治時期松山菸廠中，曾為炊事房的空間開設新店。另，即日起至明年3月1日止也會展出「日本時代專賣—政府菸事業」常設展，描述日治時期「專賣」制度，與松山菸廠的規畫與發展。

另外還到「黃翊工作室+」機器人泡咖啡，體驗及品嚐科技與人工共同合作泡的咖啡，以及參觀機械修理廠琉璃工房博物館、隱世新樂園餐廳，最後誠品生活松菸店2樓「expo誠品生活文創平台」，體驗 「五行創意陶藝工坊」DIY捏陶。

柯文哲表示，「信義松菸‧無圍牆博物館」將設計、時尚、體育化為此區的文化主軸，松山文創園區將在2021年歡慶10周年，而台北大巨蛋則在2022年落成，兩者共融共創。今年松菸已做好準備，除改善照明點亮園區的燄網、延長營運時間外，也將園區古蹟一樓哭尖全面開放，讓民眾能有更多休閒空間。

同時，也在園區設置更多服務設施，提供民眾最佳的參訪體驗，未來還會串連北機廠鐵道園區、國父紀念館、台北101等，新舊融合成為北市文化與體育重鎮，帶動地方繁榮及市民榮譽感。

柯文哲今走訪信義松菸無圍牆博物館各處景點，包含「不只是圖書館」、「黃翊工作室+」。記者胡瑞玲／攝影
柯文哲今走訪信義松菸無圍牆博物館各處景點，包含「不只是圖書館」、「黃翊工作室+」。記者胡瑞玲／攝影
柯文哲今走訪信義松菸無圍牆博物館各處景點，包含「不只是圖書館」、「黃翊工作室+」。記者胡瑞玲／攝影
柯文哲今走訪信義松菸無圍牆博物館各處景點，包含「不只是圖書館」、「黃翊工作室+」。記者胡瑞玲／攝影
柯文哲今走訪信義松菸無圍牆博物館各處景點，包含「不只是圖書館」、「黃翊工作室+」。記者胡瑞玲／攝影
柯文哲今走訪信義松菸無圍牆博物館各處景點，包含「不只是圖書館」、「黃翊工作室+」。記者胡瑞玲／攝影
柯文哲今走訪信義松菸無圍牆博物館各處景點，包含「不只是圖書館」、「黃翊工作室+」。記者胡瑞玲／攝影
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松菸 柯文哲

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