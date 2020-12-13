聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／直擊！新北豆干工廠乳白廢水偷排湳仔溝 最高罰300萬
新北市板橋區湳仔溝長期散發惡臭，市府先後投入十多億元經費改善，不料卻有不肖豆干工廠，將製造及清洗的廢水排入湳仔溝，乳白色的液體令人作嘔。環保局表示，已依違反水污染防治法告發，最高可裁處300萬元罰鍰。
環保局指出，透過水利局近日提供的湳仔溝水質連續監測數據，掌握水質異常好發於中午，便於11日上午11時派員前往稽查，即便當天下大雨，仍查獲大觀路1段巷內的豆干工廠，未妥善處理製造及清洗作業產生的廢污水，逕由場內排水孔流至場外地面水體。
環保局說明，稽查當下適逢下雨，雖目視湳仔溝水色，未發現異常廢水，但於監測點上游巡查，當場查獲豆干工廠正在製作食品，並將白色廢水排出廠外，經稽查人員於廠內排水孔投入示蹤劑比對流向，事證確鑿，依法裁罰並限期改善。
環保局表示，湳仔溝水污染主要來源為上游生活污水與工廠廢水，各類事業若有廢污水，無論多寡都應妥善處理，並符合放流水標準後始得排放。未來仍將加強水污查緝，。倘若市民發現任何污染，隨時可撥打1999專線通報。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言