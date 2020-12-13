影／直擊！新北豆干工廠乳白廢水偷排湳仔溝 最高罰300萬

新北市板橋區湳仔溝長期散發惡臭，市府先後投入十多億元經費改善，不料卻有不肖豆干工廠，將製造及清洗的廢水排入湳仔溝，乳白色的液體令人作嘔。環保局表示，已依違反水污染防治法告發，最高可裁處300萬元罰鍰。

環保局指出，透過水利局近日提供的湳仔溝水質連續監測數據，掌握水質異常好發於中午，便於11日上午11時派員前往稽查，即便當天下大雨，仍查獲大觀路1段巷內的豆干工廠，未妥善處理製造及清洗作業產生的廢污水，逕由場內排水孔流至場外地面水體。

環保局說明，稽查當下適逢下雨，雖目視湳仔溝水色，未發現異常廢水，但於監測點上游巡查，當場查獲豆干工廠正在製作食品，並將白色廢水排出廠外，經稽查人員於廠內排水孔投入示蹤劑比對流向，事證確鑿，依法裁罰並限期改善。