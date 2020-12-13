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新店國民運動中心今起試營運 場館內部搶先看

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新店國民運動中心游泳池。記者吳亮賢／攝影
新店國民運動中心游泳池。記者吳亮賢／攝影

位於新店行政生活園區的新店國民運動中心，為新北市規畫16座國民運動中心的最後一座，也是全台唯一透過公辦都更興建，首創結合智能科技的沉浸式飛輪教室及地墊教室，今試營運首日，吸引上千位民眾到場體驗。新北體育處表示，未來將持續興建健身中心及運動天幕，2022年前將完成34座。

新北市長侯友宜今出席試營運典禮時表示，新北市建市10年，當副市長時就說要蓋16座國民運動中心，新店正是第16座，每座也越蓋越漂亮及科技化，「希望大家經常來運動，幫市府監督有無缺失，才可以盡快改善。」

新北體育處指出，新店國民運動中心共有地上5層運動空間，包括室內25公尺游泳池、冷熱水池、烤箱、SPA池、兒童池，還有羽球場、綜合球場、桌撞球區、體適能中心、韻律教室、多功能教室等設施，今起至26日每日上午8時到晚上8時試營運，全館設施及系列課程免費體驗，明年元旦正式開幕。

新店國民運動中心執行長葉文良表示，館內首創沉浸式投影的飛輪教室，提供各種虛擬場景切換，配搭心率穿戴裝置、飛輪轉速感測器等，增進互動體驗，另還有智能地墊教室，透過聲光效果與競技遊戲，搭配壺鈴、藥球、沙袋等，提升運動效果。

葉文良說，試營運期間總共有132個免費體驗課程，包括空中瑜珈、親子幼兒體適能、智能飛輪及地墊訓練等，可上新店國民運動中心官網及粉絲專頁查詢。

新北體育處長洪玉玲說明，新北市自2011年起，針對7萬人以上人口地區規畫16座國民運動中心，目前已全數完成。去年起也推動「運動中心2.0計畫」，包含健身中心、運動中心及運動天幕等34處，目前已啟用5座健身中心、4座運動中心及4處運動天幕，將在2022年前全數完成。

洪玉玲表示，由於國民運動中心每座耗資近5、6億，且基地範圍較大，未來暫無新建規畫，都會區將設置健身中心，以民眾最常使用的體適能中心、韻律及飛輪教室為主，城鄉型行政區則設置運動天幕，不論天候都能運動。

新店國民運動中心挑高型羽球場，同時也可作為綜合活動中心。記者吳亮賢／攝影
新店國民運動中心挑高型羽球場，同時也可作為綜合活動中心。記者吳亮賢／攝影
新店國民運動中心桌球室。記者吳亮賢／攝影
新店國民運動中心桌球室。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜體驗沉浸式飛輪教室。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜體驗沉浸式飛輪教室。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜體驗智能地墊教室。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜體驗智能地墊教室。記者吳亮賢／攝影
新店國民運動中心首創結合智能科技的沉浸式飛輪教室。記者吳亮賢／攝影
新店國民運動中心首創結合智能科技的沉浸式飛輪教室。記者吳亮賢／攝影
新店國民運動中心今起試營運。記者吳亮賢／攝影
新店國民運動中心今起試營運。記者吳亮賢／攝影

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