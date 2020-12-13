輔導沒成立管委會恐被收5萬？ 市府挨轟不調查、違法亂紀

為輔導7層樓以上公寓大廈成立管委會，北市府5年來每年編列數百萬，委託民間推動「輔導公寓大廈成立管理組織計劃」。但有社區陳情，本應免費輔導，卻有社區收到報價單，稱若無輔導成功，社區要付5萬5千元。議員質疑，委外廠商疑打市府招牌，私下想向社區收費。市府回應，輔導不能有收費行為。

遭質疑的委外單位今天也出席記者會踢館，指他們輔導社區成立管委會，之所以會給社區報價單，是因有住戶問「若要自費多少錢？」並非是專案內的報價單，外界可以去查，專案內的輔導案件絕對沒有收費。

台北市議員許淑華最近接獲大安區「東方首府」社區住戶陳情，指社區成立管委會過程，除一度收報價單，過程還嚴重瑕疵，疑遭偽造文書。議員質疑，許多社區都不知道被輔導要不要收費，可能還有其他社區已被收錢，要求市府清查，否則市府就是違法亂紀。

向議員陳情的陳姓住戶說，東方首府社區其實多數住戶都反對成立管委會，但成立過程，並非全數區權人都有被通知開會，甚至反對成立的住戶，竟也被列為為贊成方，質疑過程嚴重瑕疵，甚至疑似有偽造文書等不法行為。

許淑華質疑，北市府從2016年開始，委外民間單位進行免費的管委會輔導，累計至今年度，北市已編列超過2千萬預算，但令人質疑的是，為何台北市從2016年至2019年都為同一業者得標，要求政風應介入調查，柯市府也應主動清查各單位的委外協會機制，是否有失靈或縱容狀況，不得出現包庇黑箱。

議員也質疑，明明社區收到報價單，市府為何第一時間無介入調查，甚至社區向建管處投訴也疑被吃案？公寓大廈管理科長楊銧煜回應，「有沒有收到錢，我們也不知道，怎麼調查，但的確不應該有報價單。」

對於免費輔導機制過程瑕疵多，政風處表示，免費服務是基本立場，對於報價單及會議紀錄等爭議，政風將調查，調查完若有疏失將會懲處。建管處也表示，北市府未來評選輔導單位，也會將不得收費列入合約中，避免類似的爭議發生。